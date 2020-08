Souboj o Bílý dům pokračuje. Harrisová se pustila do Trumpa

Den poté, co sjezd demokratů oficiálně nominoval do souboje o Bílý dům Joea Bidena, přijala kandidaturu na viceprezidentku Kamala Harrisová. A okamžitě se tvrdě opřela do prezidenta Donalda Trumpa. Obvinila ho z neschopnosti, která stála životy tisíců Američanů.