Vražda George Floyda před soudem. Viděl jsem, jak umírá, řekl svědek

Soud v americkém Minneapolisu v úterý zahájil momentálně nejsledovanější proces. Měl by rozhodnout o vině či nevině bývalého policisty Dareka Chauvina. Ten podle svědků a kamerových záznamů loni v květnu během zatýkání několik minut klečel na krku šestačtyřicetiletého afroameričana George Floyda poté, co se měl v obchodě pokusil zaplatit falešnou bankovkou. Černoch následně zemřel.

"Chauvin použil proti neozbrojenému Floydovi nadměrné a nepřiměřené násilí, a proto porušil své povinnosti policisty," zhodnotil zákrok prokurátor Jerry Blackwell.

Bezprostředně po policistově činu se ve Spojených státech i po celém světě rozpoutala masivní vlna násilných protestů, které usilovaly o zatčení Chauvina a upozorňovaly na policejní brutalitu a rasismus v USA.

Chauvin, který je po zaplacení kauce momentálně na svobodě, vinu odmítá. Během soudního slyšení kladl jeho obhájce důraz hlavně na to, že recidivista Floyd měl být pod vlivem drog. "Derek Chauvin udělal přesně to, k čemu byl vycvičen. Bylo zjištěno, že v těle George Floyda byly přítomny omamné látky. Není prokázáno, že by byl panu Floydovi odepřen přístup kyslíku a že by to byl důvod jeho smrti," tvrdil Eric Nelson.

Před soudem vystoupilo i několik svědků. "Čím víc mu tlačil kolenem na krk, tím víc jsem viděl, jak Floyd pomalu umírá," tvrdil Donald Williams.

Před budovou soudu se shromáždily stovky lidí. Centrum Minneapolisu střeží policisté a okolo vztyčili betonové zátarasy s ostnatým drátem. Ve stavu pohotovosti jsou i jednotky Národní gardy.

Porota, která má za úkol rozhodnout o Chauvinově vině nebo nevině, se skládá ze 14 členů, z nichž je osm bělochů a šest černochů. Chauvin čelí obvinění z vraždy druhého stupně. V případě, že by byl shledán vinným, mu hrozí ve státě Minnesota až 40 let vězení. Podle soudce by měl proces trvat až měsíc.