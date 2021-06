Spí na zahradě mezi sutí. Tornádo může děti poznamenat na celý život

Šestou obětí čtvrteční bouře a tornáda je dvouletá holčička. Oznámila to brněnská fakultní nemocnice. V nemocnicích skončila celkem asi desítka dětí. A právě je může podle odborníků trauma z katastrofy poznamenat nejvíc. V postižených obcích žijí stovky dětí, které zažily tornádo na vlastní kůži. To, co jim teď může nejvíce pomoci, je intenzivní kontakt s rodiči.