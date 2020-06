Po nehodě u Černožic vznikla sbírka pro Viktorku (4). Jsou v ní nejasnosti

Čtyřletá Viktorka skončila po nedělní nehodě u Černožic s těžkými zraněnými v královéhradecké nemocnici. Podle lékařů je ve vážném stavu, nicméně mimo ohrožení života. Její rodiče Radek a Jana nehodu nepřežili. Smutný osud děvčátka zasáhl lidi po celém Česku, není proto divu, že by jí rádi pomohli. Kolem sbírky jsou ale velké zmatky a nejasnosti.

Spolu s transparentním účtem ji měla založit Viktorčina babička. Na účtě je v tuto chvíli už více než 300 tisíc korun a peníze stále přibývají. Na sociálních sítích se ale objevily příspěvky, které pravost této sbírky zpochybňují. "Chtěli bychom Vás jménem celé rodiny požádat, abyste prozatím finanční příspěvky pro Viktorku na zřízený transparentní účet, který je zveřejněný na sociálních sítích, neposílali. Rodina prozatím žádný účet nezřizovala," napsala příbuzná ze strany dědečka Viktorky.

"O zřízení budeme uvažovat později. Viktorka bojuje statečně o život a čeká ji řada operací, aby se spravilo to, co těžká nehoda způsobila. V tuto chvíli se chceme soustředit pouze na její zdraví. Rodiče jí už vrátit nedokážeme, ale chceme jí zajistit alespoň krásné dětství s lidmi, kteří ji milují, a to jsme v tuhle chvíli schopni zajistit jak finančně, tak po duševní stránce," dodala.

Podle známých zesnulého Radka a Jany je ale účet pravý. "Po internetu se šíří vyjádření jedné z pozůstalých rodiny, že nemají o pomoc zájem. Tento transparentní účet ale zřídila Viktorky opatrovnice - babička, takže ano, je pravý a ano, peníze se využijí tam, kde mají a je jen na Vás jak se k tomu postavíte," napsal přítel zesnulého páru Honza.

"Účet založila Radkova maminka. Informace o zastavení posíláni peněz na účet je z druhé strany Radkovy rodiny. Není vyjasněné, u koho bude Viky, až se z toho dostane. Ale jelikož je to stále rodina, tak ať Viky skončí na jedné straně či na druhé, peníze stále budou pro ni," napsal jiný známý rodiny Pavel.

Nejedná se navíc o jediný účet, který se na sociálních sítích objevil s výzvou, aby lidé pomohli Viktorce. Na facebookové stránce Naděje z kamionu se objevily hned dva. Jeden, který měla založit babička, druhý má patřit skupině kamioňáků. "Vyrojila se spousta účtů, viděl jsem minimálně tři, které chtějí pomáhat Viktorce. Pokud chcete pomoci, opravdu pečlivě rozvažujte, kam peníze pošlete," varuje stránka Naděje z kamionu.

Ve skupině Slopkaři CZ byl sdílen další účet, tentokrát soukromý, nikoliv transparentní. I na něj mohou lidé přispět na Viktorku. S rodinou holčičky se nám bohužel nepodařilo spojit a ověřit, která sbírka je pravá. Lidé by tak měli být obezřetní.

Nehoda se stala v neděli nedaleko Černožic, kdy do sebe čelně narazila dvě auta. V jednom z nich cestovala tříčlenná rodina - čtyřletá Viktorka, která skončila s vážnými zraněnými v nemocnici v umělém spánku, a její rodiče, kteří při srážce zemřeli. O život přišel i mladý řidič druhého auta, který podle policie zřejmě nehodu zavinil rychlou jízdou a předjížděním. Více informací o nehodě se dozvíte v reportáži TV Nova: