Šlo srážkám zabránit? Experti řekli, proč na české železnici umírají lidé

Vážná srážka dvou vlaků na Domažlicku minulý týden opět vyvolala debatu o bezpečnosti železniční dopravy v České republice. Při srážce zemřeli tři lidé a desítky se zranily, škoda přesáhne sto milionů korun. Více informací najdete v tomto článku na TN.cz.



Nehodu zapříčinilo projetí expresu z Mnichova návěstidlem, na kterém ale svítil povel "Stůj". Návěstidlo stojí u výhybny, kde se vyhýbají vlaky na jednokolejných tratích.



Hlavní železniční trasy mezi Českem a Německem jsou podle specialisty železniční bezpečnosti Davida Rožka na hranici kapacit, proto přibývá výhyben, které umožňují dopravní kapacity navyšovat.



"Budoucnost leží právě v dálkovém řízení provozu, kdy jeden dispečer odpovídá za delší a větší úseky tratí a větší počet menších stanic a výhyben. Nicméně tato změna politiky řízení dopravního provozu měla jít ruku v ruce s novým zabezpečovacím systémem, který průběžně kontroluje jízdy vlaků a dokáže v případě chyby strojvedoucího sám reagovat," přiblížil Rožek.

Systém ETCS



Novým zabezpečovacím systémem se má stát ETCS (European Train Control System, v překladu Evropský vlakový kontrolní systém), který má fungovat jako jednotný evropský zabezpečovací systém.



"Radiobloková centrála (RBC) a eurobalízy ve druhé aplikační úrovni tvoří traťovou část ETCS. RBC sleduje jednotlivé vlaky a komunikuje s nimi. Zná pozici, směr jízdy a rychlost vlaků a vyhrazuje pro jejich další jízdu volný, bezpečný prostor. Sleduje, zda strojvedoucí vlaku dodržuje rychlost jízdy a reaguje správně na situaci na trati. Umí zastavit vlak před návěstí 'Stůj' nebo při indispozici strojvedoucího. Aby systém dobře fungoval, musí se postupně vybavit infrastruktura i vozidla všech dopravců, kteří budou chtít na takové trati jet," vysvětlila fungování ETCS Správa železnic (SŽ).



"Právě instalace tohoto evropského zabezpečovače by této nehodě určitě zabránila. Na rozdíl od ostatních vlakových zabezpečovačů, které se u nás používají nyní, tento má přímou odpovědnost za to, že to vozidlo dokáže zastavit před tím takzvaným oprávněním k jízdě, jednoduše před tou červenou. Je vygenerována brzdná křivka, kterou ten systém odhlíží, a pokud ten strojvedoucí nejede pod ní, tak systém vykonává ty činnosti za něj, je schopen spustit nouzovou nebo provozní brzdu, aby dosáhl toho, že ten vlak nepřejede konkrétní bod," řekl dopravní expert Dopravní fakulty Jana Pernera Petr Nachtigall.

Zavádění ETCS v Česku



Podle Správy železnic je v současnosti systémem ETCS pokryto celkem 569 kilometrů. "Pro další úseky probíhá projektová příprava. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. ledna 2025 nebudou z důvodu zvyšování bezpečnosti na vybrané koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené palubní částí systému ETCS," uvedla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.



Ještě letos by se měl zabezpečovač objevit na úsecích Praha Uhříněves – Praha hl. n., Milovice – Praha hl. n., Brno Horní Heršpice – zastávka u Brna či Strakonice – Volary. Přechod na ETCS by měl být podle ministerstva dopravy hotový do roku 2040 a měl by vyjít na 90 miliard korun. "Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic se chystají do většího zabezpečení na železnici investovat v následujících dvaceti letech přes 100 miliard korun," nastínilo ministerstvo.

Další problémy na železnici



Problémy ale podle Rožka nejsou jen technického charakteru. "Je nešťastné, že zanikly dohledy výpravčích se signalisty a jejich práce pomocí automatických systémů převedena na dispečera, a to bez doplnění systémem ETCS," dodal. Jinde v Evropě, kde se souběžně rušily pozice výpravčích a pracovalo na rozvoji dálkových systémů řízení dopravy a ETCS, by se taková nehoda podle Rožka stát nemohla.

Zabezpečení u jednotlivých dopravců



"České dráhy v současnosti instalují ERTMS/ETCS v souladu se schváleným implementačním plánem České republiky a vybavují vozidla, která budou v provozu na tratích vybavených tímto zabezpečovacím systémem. Jen v případě Českých drah se jedná o více než 400 vozidel, která plánujeme ke dni spuštění ETCS vybavit tímto zabezpečovacím systémem," sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.



České dráhy již nyní mají desítky lokomotiv s ETCS, v praxi ale fungují i jiné zabezpečovače. "Všechna vozidla s rychlostí více než 100 km/h mají již nyní vlakový zabezpečovač, který je zastaví v případě červené na návěstidle, pokud je trať tímto systémem vybavena. Zabezpečovacími systémy jsou vybavena i další vozidla," doplnil Šťáhlavský.



Leo Express zatím na svých strojích ETCS nemá, společnost již ale vypsala výběrové řízení na dodavatele tohoto zabezpečení. I s dotací chtějí do systému investovat 80 milionů korun.

Anketa Cítíte se bezpečně na českých železnicích? Ano 0 0 hlasů Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

Dopravce v tuto chvíli využívá jiný zabezpečovací systém pro lokomotivy. Na bezpečnosti pracuje i prostřednictvím jiných projektů. "Například ve spolupráci se Škoda Auto připravujeme pilotní projekt aplikace, která by informovala řidiče, že se k přejezdu blíží vlak. S Českými drahami pak řešíme aplikaci pro tratě D3. A nově přes ČD Cargo aplikaci pro strojvedoucí Elester, ta se dá představit jako navigace trati," objasnil mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.



RegioJet dle svého vyjádření zatím nemá systémem ETCS vybavené jen lokomotivy Škoda, jejich upgrade je již ale naplánovaný. "RegioJet většinou využívá nejmodernější vícesystémové lokomotivy Bombardier TRAXX a Siemens Vectron, ty jsou standardně tímto systémem vybaveny. Letos RegioJet zařadí do provozu celkem 15 zcela nových lokomotiv Bombardier TRAXX MS3. Systémem ETCS budou vybaveny také nové jednotky PESA, které RegioJet nakupuje pro provoz na regionálních spojích v Ústeckém kraji," představil železniční flotilu dopravce mluvčí Aleš Ondrůj.



Svědci nehody na Domažlicku promluvili, popsali tragickou srážku vlaků. Podívejte se na reportáž TV Nova: