Při srážce vlaků na Domažlicku zemřeli dva lidé, čtyři jsou v kritickém stavu

Dvanáct hasičských jednotek vyrazilo k vážné srážce osobních vlaků u obce Milavče na Domažlicku ve středu krátce po osmé ráno. "Místo zásahu máme rozdělené na dva úseky. Transportujeme osoby z vlaku. Na místě je několik desítek zraněných," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

"Ve výhybně Radonice došlo ke srážce expresu jedoucího z Mnichova do Prahy s osobním vlakem jedoucím z Plzně do Domažlic. Při této mimořádnosti by měl být větší počet zraněných. Kolegové vyráží na místo a budou šetřit přímo tam," řekl pro TN.cz mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Podle informací TV Nova jsou do srážky zapojená i dvě osobní auta. "Dva lidé při srážce zemřeli, čtyři jsou těžce zranění a 31 je zraněných, ale mimo ohrožení života," popsala pro TN.cz mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Pomáhají záchranáři i z Prahy, Jihočeského kraje a z Německa.

"Na místo míří členové posttraumatickeho týmu.Obec poskytla zázemí v kulturním domě pro lehce zraněné a nezraněné," dodal Poncar. Krátce po půl desáté dopoledne se již podařilo dostat všechny cestující z vlaku ven.

Ke srážce vlaků se vyjádřil i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). "Vlak Ex 351 projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Situace je vážná, ruším veškerý program a jsem na cestě na místo neštěstí," napsal na sociálních sítích.

Snímky z místa nehody:



Podle předběžného odhadu Českých drah (ČD) bude doprava na trati omezená až do půl sedmé večer, vzhledem k rozsahu nehody to ale bude pravděpodobně trvat déle.

Omezení se týká trati mezi stanicemi Domažlice a Blížejov. Pro cestující do Domažlic je zajištěna náhradní autobusová doprava. Cestující do Mnichova pak mohou využít následný vlakový spoj Ex 360.