Policie stále pátrá po motivu Nininy smrti. Na její sen se vybraly miliony

Zcela jasno v případu zavražděné Niny nemají zřejmě zatím ani policisté, kteří čekají na výsledky znaleckých posudků. Navíc na celý případ uvalili přísné informační embargo.



"Pražští kriminalisté i nadále pracují na objasnění tohoto případu, s ohledem na pozůstalé a probíhající vyšetřování však v tomto případě nemohu být jakkoliv konkrétní," prohlásil policejní mluvčí Jan Rybanský.



Policistům chybí to hlavní – motiv. Musí také zjistit, zda je přítel Niny Jan skutečně pachatelem vraždy. "S ohledem na to, že tady je mrtvý podezřelý a mrtvá oběť, se policii v 99 procentech podaří dát dohromady minimálně ten motiv. Musí být ustanoven okruh osob, které znali poškozeného, nebo poškozenou, které znali podezřelého, to jest toho pachatele, a zjišťovat jejich vzájemné vztahy," popsal bývalí elitní kriminalista Josef Doucha.



Velký otazník visí nad pohybem zavražděné dívky v den tragédie. Naposledy byla viděna u svého bytu ve Stodůlkách. Tělo policisté našli zhruba o šest kilometrů dál v oboře Hvězda. Muž, podezřelý z jejího zabití, zemřel v metru na Vltavské. Jednou z možností, proč jel až tak daleko, je, že se chtěl u Vltavy zbavit co nejrychleji případné vražedné zbraně. Tramvají z Obory na Vltavskou je to necelá půlhodina.

Trasa metra do Vltavské:



Policisté údajně našli dívčin batoh, a to na stromě přímo vedle cesty. Tělo potom našli o něco dále. Podle známých byl signál z dívčina mobilu zachycen naposledy na Palmovce. V půl páté měla domluvený sraz na pražské Flóře.

Na mapě Prahy je vyznačená Flora a Palmovka:

Tragédie zasáhla také kolegy z nemocnice, kde Nina pracovala jako fyzioterapeutka. "Byla to osobnost, kterou miloval nejen celý kolektiv našeho zdravotnického zařízení, ale i pacienti pro její lidský a upřímný přístup. Mrzí mě to a myslím si, že událost, která se stala, je velmi nešťastná," pronesla vrchní sestra Marcela Tomanová.



Nina si přála postavit dům pro seniory propojený se školkou. Rodina po její smrti uspořádala sbírku a z výtěžku chce objekt vybudovat. Ve čtvrtek večer bylo na účtu necelého půl milionu korun, v pátek je to již přes 12 milionů.