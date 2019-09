Stále více důkazů ukazuje na Írán! Trump nechal zavést další sankce

Saúdská Arábie a Spojené státy mají prý nové důkazy, které ukazují, že za útokem na saúdskoarabská ropná zařízení stojí Írán. Po víkendových útocích na největší zařízení na zpracování ropy na světě dramaticky vzrostla cena ropy. Prezident Donald Trump už na Írán, který jakékoliv zapojení do útoku stále popírá, uvalil nové sankce.

Největší nárůst cen ropy za posledních téměř 30 let. To jsou důsledky víkendového útoku na nejrozsáhlejší ropné zařízení na světě. Podle Spojených států už je jasné, odkud přesně drony, které saúdskoarabskou rafinérii střelami zasáhly, odstartovaly.



Podle amerických vládních činitelů měl být útok veden z oblasti na jihozápadě Íránu, na severní straně Perského zálivu. Střely a drony nejprve proletěly přes jižní část Iráku a kuvajtským vzdušným prostorem, než dopadly na ropná zařízení společnosti Aramco na území Saúdské Arábie. Perskému zálivu se kvůli velkému množství vojenských sledovacích zařízení záměrně vyhnuly.



Do Saúdské Arábie už odcestoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Prezident Donald Trump ve středu domnělého viníka potrestal dalšími sankcemi.

Írán se ale obviněním vehementně brání. "Tato obvinění naprosto a rezolutně odmítáme, protože nenabízejí žádný důkaz. Jde pouze o tvrzení, která můžou být vznesena vůči komukoliv," prohlásil ve středu íránský ministr obrany Amír Hátami.



Do vyšetřování se zapojí také Francie. Prezident Macron už přislíbil, že do Saúdské Arábie vyšle své experty. Paniku na trhu s ropou mezitím uklidnilo ujištění Saúdů, že provoz rafinérie obnoví do konce měsíce a že se útok na vývozu ropy nijak nepodepíše.