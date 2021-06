Starosta, který v Kameni nechal zastřelit psa, by měl skončit, volají lidé

Reportáž o psovi, který se schoval v bouři v boudě na Havlíčkobrodsku, zvedl mnohé lidi ze židle. Redakci TN.cz se ozvalo několik čtenářů a diváků, aby se k situaci vyjádřili. Více informací k případu si přečtěte v tomto článku.



"Pes, který se schovával před bouřkou, navíc byl v boudě... nemohl nikoho přece ohrožovat? Jak to, že nezavolali policii a nečekali, až přijedou s veterinářem? Co to je za hrozného, zlého člověka?! A jak takový člověk může být vůbec starostou?! Jednáni starosty Pipka je zcela neomluvitelné! Měl by být okamžitě odvolán z funkce starosty! A samozřejmě trestné stíhání!" rozohnila se divačka Jarmila. Ta je také majitelkou boxera. Podle ní bývají přítulní a společenští.



"Někdo takový nemá dělat starostu v obci," napsal redakci čtenář Petr. Podle něj zaplnili lidé kritickými vzkazy návštěvní knihu obce Kámen. To potvrdila také předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová. V pondělí odpoledne ale byla kniha prázdná až na jeden vzkaz od Václava, který se prohlásil za člena zastupitelstva a podpořil starostovu verzi. Celé jméno neuvedl.



"Nevím, od koho se pes nechal nakrmit, když se majitelé zavřeli doma a báli se vyjít ven a požádali starostu o pomoc. Myslíte, že myslivec musí sedmkrát vystřelit na psa, aby ho trefil! Proč pes neměl známku? A opravdu ten pes byl agresivní, co jsem slyšel od vícero lidí. Jsem v zastupitelstvu obce a za starostou stojím. Pro obec udělal jako nikdo jiný a má dobrý vztah k zvířatům. Kdyby nebyla krajní nouze, tak by to vyřešil určitě jinak," napsal Václav.



Na stránkách obce Kámen se v pondělí objevilo vyjádření starosty Petra Pipka (nez.). Na psa jej majitelé pozemku poprvé upozornili v úterý 25. května v devět hodin večer. Pes prý odmítal pozemek opustit a majitelé nemovitosti jej považovali za nebezpečného.



"Majitelé mě požádali ať zajistím jeho odchyt, neboť se bojí vyjít ven, bojí se také, že dojde k napadení jejich psa. Snažil jsem se ještě ten večer zjistit, čí to je pes. Nikdo se ale k němu nehlásil a bylo zřejmé, že není z obce Kámen," popsal starosta.



Druhý den se proto snažil situaci dále řešit. "Postupně jsem obvolal Městskou policii v Havlíčkově Brodě, Policii ČR v Jihlavě, snažil jsem se dovolat do psího útulku. Nenašel se ale nikdo, kdo byl ochoten se věcí zabývat. Policie vše uzavřela s tím, že to má řešit starosta," dodal.



Snažili se také psa odlákat za pomocí potravy, ale to nepomáhalo, zvíře prý bylo stále více agresivní. "Poté, co jsme vyčerpali veškeré možnosti, jak psa odchytit nebo zjistit majitele, byl jsem nucen za pomoci člena myslivecké stráže nechat psa utratit. K tomu došlo až ve dvě hodiny odpoledne," přiblížil starosta. Podle něj byl postup nutný kvůli ochraně lidí a neměl jinou možnost.



Pes neměl známku a až po nějaké době se podařilo zjistit, že patří lidem z vedlejší obce Tis, která leží od Kamene asi dva kilometry vzdušnou čarou. Podle Pipka prý majitelé psa nechali zvíře často volně pobíhat. Celé vyjádření starosty si můžete přečíst zde:

Případem se také zabývá policie. "Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, a to v souvislosti s případem, kdy mělo dojít k usmrcení psa v obci na Havlíčkobrodsku. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit až tříletý trest odnětí svobody," sdělila policejní mluvčí Stanislava Rázlová. Čeká se na výsledky pitvy zastřeleného psa.



