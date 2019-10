Stát dává málo peněz na obranu, tvrdí Zeman. Uražený Babiš mu začal tykat

Česká armáda si v úterý připomněla 100 let od vzniku Generálního štábu a při té příležitosti se vrcholní čeští politici opět pustili do debaty o jejím financování a výzbroji. Prezident Miloš Zeman zkritizoval vládu, že na obranu nedává dost peněz. To si premiér Andrej Babiš nenechal líbit.