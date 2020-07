Status nebezpečné země Čechům zkomplikuje cestování, říká Papež

Česká republika se ocitla na seznamu potenciálně nebezpečných zemí. Zelenou jí vzalo Slovinsko a krátce po něm i Lotyšsko a Estonsko. Jak vážný problém to způsobí českým turistům TV Nova popsal místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež.

Vyjmutí České republiky ze seznamu bezpečných zemí, ke kterému přistoupilo Slovinsko a po něm i Lotyšsko a Estonsko, představuje problém pro cestující z Česka i pro cestovní kanceláře.

Podle místopředsedy ACK Jana Papeže na to má však Slovinsko i ostatní země právo. Mohou si dle jeho slov svobodně vybrat, koho vpustí nebo nevpustí na své území.

"Pro cestovní kanceláře i pro individuální cestující, kteří mířili na dovolenou do Slovinska nebo Pobaltí, to samozřejmě bude velký problém. Především pro ty, kteří tam mířili už o tomto víkendu," popsal Papež.

Důvodem je to, že pokud se někdo rozhodne vycestovat například v neděli, je pro něho prakticky nemožné získat test na koronavirus.

"Pro ty ostatní, kteří se chystají v budoucnosti, je to komplikace především proto, že ten test není zadarmo a zvýší se tím náklady jeho cesty a pokud je to organizovaný zájezd cestovní kanceláře, tak může dokonce dojít k tomu, že CK bude nucena ten zájezd jako takový celý zrušit," říká Papež.

Dovolená v Chorvatsku však podle něj ohrožená není. Slovinskem je prý možné bez problémů projet, případně lze vyrazit objížďkou přes Maďarsko. Že by Maďaři dali Česko po vzoru Slovinska na černou listinu, dle Papeže nehrozí.

"Maďaři jsou si plně vědomi toho, že jsou tranzitní zemí a berou to tak, jak to je. Respektují, že jiná cesta do Chorvatska než přes Slovinsko, Itálii a Maďarsko není," tvrdí místopředseda ACK.