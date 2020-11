Strava má vliv na průběh covidu, většině pacientů chybí zásadní vitamín

Nedávný výzkum, na který upozornil například zdravotnický web Healthline, odhalil vztah mezi průběhem covidu-19 a vitamínem D. Vědci zkoumali se přes dvě stovky pacientů ve Španělsku a zjistili, že 82 % z nich nemělo v těle dostatek tohoto vitamínu.

Studie zároveň ukázala, že pacienti, kteří měli nižší hladinu vitamínu D, měli také více zánětlivých markerů a jejich pobyt v nemocnici býval delší. "Vypadá to, že pacienti se špatným stavem vitamínu D v těle mohou mít závažnější průběh covidu-19," uvedl profesor Hans Konrad Biesalki.

"Léčba vitamínem D by měla být doporučována u pacientů s covidem-19, který mají jeho nedostatek v krvi. Tento postup může mít příznivé účinky jak na pohybový aparát, tak na imunitní systém," radí spoluautor studie José L. Hernández.

V minulosti už byla provedena řada výzkumů na hladinu vitamínu D u lidí. Ukázalo se, že mnoho Američanů i Britů trpí na jeho nedostatek, problém je ale, jak naznačují jiné výzkumy, globální a trápí lidi napříč celým světem.

Studii zkoumající vztah mezi covidem-19 a vitamínem D prováděl i lékař Michael F. Holick se svým týmem. Nedostatek vitamínu zvyšuje i šanci, že člověk onemocní covidem. TI, kteří měli dostatečné množství vitamínu D v těle, měli o více než 50 % nižší riziko úmrtí a výrazně se jim snížilo i riziko komplikovaného průběhu nemoci.

S blížící se zimou je těžší nasávat sluneční paprsky, které jsou bohatým zdrojem vitamínu D. Naštěstí nejen sluníčko obsahuje tuto blahodárnou látku, závisí také na stravě. Existuje řada potravin, které jsou bohaté na vitamín D. Jde především o tučné ryby, jako je tuňák, losos nebo makrela, mléčné výrobky, vaječné žloutky, dále také cereálie, houby či džusy.

Britští vědci dokonce už řadu let apelují na vládu, aby se běžné potraviny, jako je mléko či chléb obohacovaly o vitamín D. V současné době je toto téma opět populární, protože by to mohlo představovat prevenci proti covidu-19. Jejich výzva však nikdy nebyla vyslyšena.