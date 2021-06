Summit lídrů Evropské unie pokračuje. S Putinem jednat nebudou

Čtvrteční jednání lídrů se protáhlo do pozdních nočních hodin. Velmi ostrá a dlouhá debata se totiž vedla hlavně o dvou tématech. Prvním z nich bylo možné jednání lídrů EU s ruským prezidentem Putinem a druhé téma byl kontroverzní zákon o sexuálních menšinách v Maďarsku.

Co se týká prvního tématu, tak možnost, že by lídři usedli s ruským prezidentem za jeden stůl, zatím vyloučili. Chování Ruska je podle nich v poslední době velmi agresivní a summit by byl příliš vstřícný krok. Zatím to tedy vypadá, že s Ruskem budou komunikovat jen unijní instituce jako je Evropská rada a Evropská komise.

Debata o druhém tématu byla také dlouhá a místy velmi osobní. Maďarsko si v otázce přijaté novely o sexuálních menšinách dál stálo za svým a tvrdilo, že tím chrání děti před pedofilií. Tato interpretace je ale pro velkou většinu států nepřijatelná a na stranu Maďarska se v této otázce postavili jen slovinský a polský premiér.

Dopis o podpoře práv LGBT komunity podepsalo už 17 evropských státníků. Český premiér ale i po včerejším jednání s podpisem váhá. Chce prý počkat na výsledky analýz úřadu vlády, který kontroverzní zákon přezkoumá.