Američan se žení v Praze. Jeho příbuzní nesmí na obřad, nejsou očkovaní

Náhlá změna cestovních podmínek pro občany USA zřejmě pokazí Kristýně Čižinské a jejímu americkému snoubenci svatební den. Snoubencova rodina totiž není naočkovaná a nemůže proto do Česka přijet. O radu, jak postupovat, jsme požádali ministerstvo vnitra. Co páru poradilo, se dozvíte v článku.

Ministerstvo zdravotnictví zařadilo minulé pondělí Spojené státy americké do seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy. To podle nových pravidel znamená, že Američané do země nesmí vstoupit, pokud nejsou naočkovaní, nebo nepatří k jiným skupinám, na které se vztahuje výjimka.

"Celá svatba je už zaplacená, přesunout to nejde. Oni ty podmínky teď změnili ze dne na den. Ani kdyby se ještě chtěli jít naočkovat, tak už to stejně nestíhají," říká budoucí nevěsta Čižinská, která se pro pomoc obrátila na redakci TN.cz.

Svatba česko-amerického páru je naplánovaná na 11. září v Praze. Snoubencovi rodiče a sestra nejsou naočkovaní a cesta do Česka se teď kvůli tomu komplikuje.

Zeptali jsme se proto na ministerstvech zahraničí a vnitra, jestli existuje v takových případech výjimka. "Pokud dotyční občané USA nejsou očkovaní, pak za uvedeným účelem přicestovat do České republiky nemohou. Děje se tak v souladu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Stejný přístup aplikuje na české občany i americká strana bez ohledu na to, jestli jsou očkování, nebo ne," odpověděla za ministerstvo zahraničních věcí Mariana Wernerová.

Ministerstvo vnitra se na opatření ministerstva zdravotnictví odkázalo také a nevěstě poradilo jedno možné řešení. "Pro uvedený případ je možné, aby rodiče a sestra strávili 14 dní před příjezdem do České republiky v zemi s nízkým rizikem nákazy, poté lze z této země do České republiky přicestovat bez omezení," vzkázal za ministerstvo Adam Rözler z tiskového oddělení.

Jenže na to už je pozdě. Svatba se totiž koná za 12 dnů. Snoubencům tak nezbude zřejmě nic jiného, než celý obřad přenášet online. Alespoň tak jej příbuzní snoubence uvidí.





