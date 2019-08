Tajemné signály z vesmíru! Vědci zachytili dalších osm volání

Hned osm nových tzv. opakujících se rychlých rádiových záblesků zachytili v poslední době astronomové. Pozorování by mohlo vysvětlit jednu z největších záhad, jakými se nyní astronomové zabývají.

Přitom na začátku letošního roku astronomové věděli jen o jednom takovém signálu, v lednu zaznamenali druhý a podle webu arXiv jich teď zaznamenali dalších osm! Zachytil je kanadský radioteleskop.

Vědci teď mohou začít pracovat na databázi, která by pomohla odhalit původ takovýchto signálů. Ty jsou pro vědce jedním z největších tajemství vesmíru, které se v současné době snaží rozlousknout.

Rychlé rádiové záblesky pozorovali astronomové už několikrát, ale ty opakované jsou velmi vzácné. Jde o velmi krátké záblesky ve spektru rádiových vln, obvykle dlouhé jen několik milisekund.

Záblesky mají energii zhruba 500 milionů sluncí. Pocházejí z různých galaxií, jeden ze signálů je ale z té nedaleké. O původu zatím vědci jen spekulují, ukázalo se ale, že signály vycházejí z různých prostředí, nejen z těch s extrémní gravitací, jak se původně domnívali.

Mysleli si, že jde o následky černých děr či superhusté neutronové hvězdy. Pokud by byly následkem výbuchu supernovy nebo srážky vesmírných těles, neměly by se opakovat. Vědci by tedy neměli opakovaně zachytit signály na stejné frekvenci. Opakující se signály postupně zeslabují a mizí. Efekt výzkumníci popsali jako "smutný trombón".