Tající sníh zvedá hladiny řek a potoků! Na některých místech hrozí povodně

Ještě před dvěma týdny na polích kolem Vsetína bylo zcela bílo. Bohaté sněhové nadílky si tam užívaly desítky běžkařů. Obleva ale toto místo proměnila k nepoznání. Tající sníh rychle mizí i z okolních kopců a zvedá hladiny řek.

Ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne platil první povodňový stupeň skoro na 40ti místech. Druhý na třech místech - a to v jižních a západních Čechách.

Přesto je na horách sněhu stále dost. Třeba v Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Mnozí to ale podceňují, například jako jedna skialpinistka, pro kterou musel letět do hor vrtulník. Přes všechna varování se vydala do Velkého kotle, kde hrozí laviny.

"Lidé by se měli chovat zodpovědně a nepřeceňovat svoje možnosti, svoje síly, s ohledem tady na počasí, které teď máme," sdělil náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Extrémně teplé počasí, které spíš, než začátku února odpovídá druhé polovině března, ale nebude trvat dlouho. Páteční ráno by už na horách mělo být znovu mrazivé. Teploty v nížinách zůstanou nad nulou, přidají se i přeháňky. Ve velké části České republiky tak hrozí až do pondělního večera první a druhé povodňové stupně.