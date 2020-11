Nelegální párty v Praze: Ministr Blatný volá po příkladném potrestání

Policie pomocí beranidla vtrhla na nelegální párty. Uvnitř klubu se nacházelo 119 lidí, hlavně cizinců. Všichni byli bez roušky a posilněni alkoholem. Dům podle katastru částečně patří hudebníku Michaelu Kocábovi a bydlí v něm jeho rodina.

Informace o tom, co se dělo v domě, kde on sám nežije, ho šokovaly. "Syn mi říkal, večer, před tím zásahem, že se tam dějou divný věci. Nesouhlasím s tím, co tam udělali," vyjádřil se Kocáb pro TV Nova.

Organizátorům večírku, kteří zachovávali tvrdá pravidla konspirace a svolávali hosty přes uzavřenou skupinu na sociální síti, hrozí za opakované porušení vládních nařízení až třímilionová pokuta. Ministr zdravotnictví kvůli tomu prý v sobotu volal primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti) a apeloval na vedení hlavního města. Žádá exemplární trest.

"Ta pokuta by měla být dostatečně velká na to, aby byla odstrašující. Nechci magistrátu radit, ale ve chvíli, kdy se nezachová podle tohoto doporučení a nevezme apel můj nebo hygieničky, tak je to špatný signál směrem k Pražanům," prohlásil Blatný.

"Předpokládám, že magistrát se rozhodne adekvátně podle situace. V případě, že se jedná o záměrné porušování s finančním ziskem, bude ta pokuta vyšší," řekl pražský primátor.

"Ty sankce by měly být výrazné, pokud budou symbolické, nikoho to do budoucna neodradí a bude docházet k opakování," míní europoslanec a předseda pražské krajské organizace TOP 09 Jiří Pospíšil.

Postih zřejmě nemine ani majitele restaurace Šeberák, který dva dny po sobě svou hospodu otevřel zákazníkům. Pokutě se nejspíš nevyhnou ani bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula s poslancem a předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, které fotografové před časem načapali v uzavřeném podniku na Vyšehradě.