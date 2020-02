Takhle chce pražská radní řešit krizi s byty! Udávání sousedů, soptí opozice

Koalice na pražském magistrátu přišla s nezvyklým nápadem. Strážníkům by Pražané měli hlásit každého, kdo přes aplikace pronajímá byt. Není to první podobný nápad magistrátní koalice. Část opozice to tvrdě odsuzuje a tvrdí, že takové udavačství nikomu neprospěje.