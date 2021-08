Tálibán ovládá afghánská města, zmocnil se i druhého největšího

Radikální islamistické hnutí Tálibán dále postupuje Afghánistánem. V noci na pátek už se zmocnilo druhého největšího města Kandahár, ve čtvrtek navíc dobylo i třetí největší Herát. V pátek už Tálibán dokázal ovládnout další dvě významná města. Za poslední týden dokázal podle agentury AP obsadit 12 hlavních měst z 34 afghánských provincií.

Tálibán se v pátek zmocnil i Laškargáhu, hlavního města jihoafghánské provincie Hílmand, který před vstupem evakuovali. Bez odporu hnutí dokázalo ovládnout i hlavní město provincie Ghór, Čaghčarán.

Hlavní město celé země Kábul zatím v ohrožení není, kvůli úspěchu Tálibánu ale USA plánuje poslat do města tři tisíce vojáků, kteří mají pomoct s evakuací zaměstnanců ambasády. Podle hodnocení americké armády by se totiž Tálibán mohl dostat k hlavnímu městu do 30 dnů. Za pár měsíců by navíc měl tímto tempem ovládat celou zemi.

Kvůli postupu Tálibánu nyní utíkají tisíce lidí ze svých domovů. Uprchlíci se obávají, že Tálibán opět zavede svůj brutální režim s veřejnými popravami.



S ofenzivou začal Tálibán, když v květnu začaly zahraniční síly ze země stahovat svá vojska, všechna americká například mají být pryč 31. srpna. Momentálně jsou v rukou afghánské vlády už pouze tři velká města: Kábul, Mazáre Šaríf a Dželálábád.