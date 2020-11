Americké prezidentské volby mají svého vítěze, a to vyvolalo spoustu emocí. Celebrity, které fandily Bidenovi, se rozhodly odvázat a svou radost sdílet veřejně. Mezi známé tváře, které se netají nadšením z letošního výsledku, se přidala například zpěvačka Ariana Grande, která vyjela autem do ulic a pokřikovala z okna. Které další osobnosti vyšly do ulic a neskrývaly nadšení, můžete vidět ve videu.