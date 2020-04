"Jste andělé!" Taxikář, který byl na pokraji smrti, poslal z nemocnice vzkaz

Byl na pokraji smrti, při životě ho udržovala jen plicní ventilace a mimotělní oběh. Díky nepřetržité péči lékařů a zřejmě také experimentálnímu léku Remdesivir se ale taxikář dokázal z nejhoršího dostat. A nyní se jeho stav zlepšil natolik, že mohl natočit vzkaz s poděkováním.

"Všem lidem, co mi tu pomáhají, bych chtěl vzkázat, že jim hrozně moc děkuji. Moc si vážím, že mě z toho dostali, že to dokázali, že to nevzdali, že jsem tady a za to jsem moc šťastný," říká 53letý Robert na videu, které na svém facebooku zveřejnila VFN.

Na nahrávce je stále patrné, kolik mu boj o život vzal sil, při slovech směřovaných k lékařům mu do očí dokonce vyhrkly slzy. Ti ho měli v péči od 10. března, kdy skončil s podezřením na zápal plic v Thomayerově nemocnici. Testy následně ukázaly pozitivní testy na koronavirus, byl proto převezen do VFN.

Jeho stav se ale neustále zhoršoval, až musel být připojen na mimotělní oběh. Systém zvaný ECMO mu několik týdnů nasával krev z oběhu, okysličoval ji a následně ji vracel zpět. Kvůli vážnému stavu byl ideálním kandidátem pro test experimentálního léku Remdesivir. Ten byl do té doby testován pouze na pacientech v zahraničí a měl velmi slibné výsledky.

Nemocnice o použití léku začala jednat a povedlo se - 24. března dostal Robert první dávku. O tři dny později mohl být odpojen od mimotělního oběhu a plicní ventilace, přestože byl jeho stav nadále vážný. V úterý po Velikonocích už svým zachráncům mohl sám povědět, co pro něj jejich péče znamenala.

"Tyhle lidi jsou prostě andělé, opravdu andělé. Obdivuji je, jak riskují, dennodenně tu nastavují svůj krk, přitom vědí, jak je to nakažlivé. Jdou do toho, nebojí se, přestože mají doma rodiny a děti. Stejně dělají svou práci stejně a dál pomáhají lidem," složil Robert svým ošetřovatelům poklonu.