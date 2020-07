Techno u Benešova končí, lidé se rozjíždí pryč. Policie na místě hlídá

U Hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku i v noci na neděli duněly aparatury, dokonce se tam od odpoledne počet technařů o něco zvýšil. Obyvatelé z okolí si znovu stěžovali na rušení nočního klidu, policisté ale nezasahovali. Podle ministra vnitra Hamáčka šlo přitom o rizikovou akci. Policie by prý ale zasáhla, pokud by počet účastníků překonal povolenou hranici tisíce účastníků. V neděli odpoledne už většina účastníků odjela.

Druhou noc si lidé z okolí Hlaváčkovy Lhoty užili dunění aparatur. A znovu si stěžovali. Padla čtyři oznámení na rušení nočního klidu. Oproti včerejšku bylo v noci na louce asi o sto lidí víc, tedy zhruba devět stovek. Policie uvažovala už včera o tom, že by zasáhla. "Pokud by tam těch 2000 lidí zůstalo, tak by tam policie zasáhla," tvrdí ministr vnitra Hamáček.

Technaře ale nakonec zmohla únava a taky déšť. Dnes odpoledne se začali rozjíždět a akci si pochvalovali. Pořadatelé slibovali, že během a po skončení akce budou dodržovat na louce pořádek, svůj závazek do jisté míry plní.

"Na místě setrvává několik stovek návštěvníků, někteří už odjeli a další se k odjezdu chystají. Očekáváme, že bude postupně docházet k odpojování hudebních systémů. Při odjezdu mohou řidiči využít preventivní dechové zkoušky," říká mluvčí policie. Po dobu opatření jsou přítomni policejní psovodi.

Technaři během dne také údajně kontaktovali některé majitele okolních pozemků s tím, že se s nimi za užití pole a louky finančně zpětně vyrovnají. "Původně nás policie informovala, jestli máme na pozemku technopárty, nevěděli jsme o ničem a měli jsme se kontaktovat u pořadatele akce a jeli jsme sem vyjednávat," říká majitelka louky.

Během noci na neděli policie kontrolovala řidiče a odhalila čtyři pod vlivem návykových látek. Ti, kteří odjížděli, dnes mohlii využít před odjezdem nabídku policejní preventivní dechové zkoušky.