Test a registrace, další země zpřísnila cestovní podmínky pro Čechy!

K Lotyšku, Estonsku a Slovinsku se nyní přidal Kypr, který také zpřísnil podmínky pro vstup Čechů do země. Od 6. 7. 2020 mohou cestující z České republiky odletět na Kypr pouze po předložení negativního testu na Covid-19. Ten navíc musí absolvovat maximálně 72 hodin před odletem.

Test není možné absolvovat po příletu, a to ani pro rezidenty žijící na Kypru. Je nutné ho předložit už před nástupem do letadla.

Kypr rozděluje státy podle míry rizika do tří kategorií a podle ní určuje pravidla vstupu do země. "Všichni cestující z ČR se musí nově zaregistrovat na vládním portálu "Cyprus Flight Pass", a to nejdříve 24 hodin před odletem. Zde musí vyplnit dotazník a potvrdit, že v uplynulých 14 dnech nenavštívili ani netranzitovali přes zemi tzv. kategorie "C". Jinak jim nebude odlet na Kypr umožněn," informuje ministerstvo zahraničních věcí. Česká republika je v kategorii A. Seznam najdete ZDE.

Při cestě zpět do Česka nemusí občané ČR a rezidenti s trvalým pobytem na Kypru předkládat negativní test ani nastoupit do karantény.