Test z češtiny maturanty pořádně rozzuřil. Tohle je potrápilo nejvíc

Didakťák z češtiny maturanty v pátek pořádně nadzvedl ze židle. Největším zabijákem se ukázala být úloha, aby maturanti uvedli příjmení českého držitele Nobelovy ceny za literaturu.

Nejčastější chybnou odpovědí byl Karel Čapek. Jiní se mylně domnívali, že ji získal Karel Hynek Mácha. Mezi dalšími odpověďmi byl také Neruda, Erben nebo Borovský. Jeden z maturantů si dokonce vzpomněl na druhého českého držitele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského - ten ji ale získal za chemii. "Vadí, že ji nemá za literaturu?" zeptal se Adam. A ostatní mu dali dost důrazně najevo, že vadí.

Otázka potrápila ale i ty maturanty, kteří věděli, že správnou odpovědí je Jaroslav Seifert. Jedním z nejčastějších dotazů studentů na sociálních sítích je, jestli jim CERMAT uzná odpověď, když Seifertovo příjmení napsali špatně. "Jestli u toho projdu, tak tu Nobelovku bych měla dostat já," napsala Barča.

Mezi další těžké úlohy, které studenty nepotěšily, patří porozumění textu, přídavná jména a správný tvar zájmen. Mozkové závity se jim obzvlášť zavařily při přemýšlení nad tím, jestli Dostojevskij tvořil svá díla v 18. století.

Mnozí z nich blaženě vzpomínali na didaktický test z angličtiny, který se psal o den dříve. "Proč nedat oba testy průměrně těžké, ale radši angličtinu jak pro základní školu a češtinu mimo vesmír? Nikdo neví," postěžoval si Vojtěch. "Hnus...zlatá ájina," napsala Kerii.

Test se zdál těžký nejen maturantům, ale i absolventům, kteří si chtěli oprášit své znalosti z českého jazyka. "Nazvala bych to jednoduše: čím dál větší s*ačky. Chtělo by to veřejně seznam lidí, kteří tohle vymejšlej. Jsem neuvěřitelně vděčná, že maturu už mám za sebou," rozčiluje se Kristýna.

"Mě by zajímalo, který "chytrák" s tituly před jménem či za jménem vytvářel didakťák 2019 z ČJ! Asi se špatně vyspal či co. Naprostý děs. Češtinu teda můžu, ale tohle bylo i na mě moc," napsala Markéta. "Oproti testům 2018 a 2018 naprosto nesrovnatelné," souhlasí Pavel.

Podle řady lidí byl test naprosto održený od reality. "Tohle má bejt test, jestli umíme česky? Docela smutný dávat takhle těžkou zrovna češtinu," tvrdí Jitka. "Tak vám chci od srdíčka poděkovat, že mě s takovou zbytečnou věcí budete otravovat ještě v září. Myslíš, že mi u mašiny k něčemu tenhle test je?" vzkazuje CERMATu Vítek. "CERMAT si asi myslí, že všichni budeme autoři," povzdechl si Honza.

Jestli měli maturanti pravdu a didaktický test byl opravdu nestandardně těžký, to si můžete otestovat i vy. Vyzkoušejte si didaktický test z češtiny, jehož zadání najdete ZDE. Na řešení se pak můžete podívat ZDE.

Výsledky testů CERMAT zveřejní 15. května. Studenty čeká ještě třetí ústní část maturity, která začne 16. května a bude probíhat až do 10. června.