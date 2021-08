Migrant se chtěl dostat do Itálie. Na D1 vypadl za jízdy z kamionu

Neobvyklý případ se odehrál v úterý na dálnici D1 na Vysočině. Muž alžírského původu vypadl za jízdy z jedoucího kamionu. Po pádu se odrazil na okraj příkopu vedle dálnice a utrpěl lehká zranění. Podle jeho slov měl namířeno do Itálie. Jeho cesta ale skončila podstatně dříve a policisté ho odvezli k výslechu na odbor cizinecké policie.

Dvaadvacetiletý muž se při pádu z podvozku kamionu na dálnici lehce zranil. Stěžoval si na bolest na hrudi, proto ho záchranáři nejdříve převezli do jihlavské nemocnice k ošetření.

Po vyšetření si cizince přebrala policie, která se snažila zjistit totožnost muže a jestli má oprávnění v Česku pobývat. Alžířan nebyl schopný předložit vízum ani jiný cestovní dokument, díky kterému by mohl dokázat, že je v zemi legálně.

Policisté po vyslechnutí muže pojali podezření, že přicestoval do Česka v době, kdy vstup cizinců omezovalo opatření ministerstva zdravotnictví. A to přesto, že se na muže nevztahují žádné výjimky, které by mu pobyt v Česku umožňovaly.

Policisté ho proto odvezli na odbor cizinecké policie k dalšímu řízení. "Za účasti tlumočníka policisté cizince vyslechli a provedli potřebné identifikační úkony, z nichž vyplynulo, že se jedná o dvaadvacetiletého státního příslušníka Alžírska. Cizinec uvedl, že cílem jeho cesty byla Itálie," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Podle policie riskantní cesta neskončila tragicky jen obrovskou náhodou. "Pokud by tělo zůstalo ležet v jízdních pruzích, hrozilo, že by ho mohla srazit další projíždějící vozidla. V takovém případě mohla mít celá událost fatální následky," uzavřela Čírtková.

Policisté s cizincem zahájili správní řízení a místo Itálie prozatím poputuje do Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty.