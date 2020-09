Těžký průběh koronaviru způsobuje látka v těle. Vědci ji označili za viníka

Odborníci hovoří o lidském peptidu (sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin) zvaném bradykinin. Ten obvykle pomáhá regulovat krevní tlak. V případě nakažených lidí to však vypadá, že virus umocňuje tvorbu této látky, což může vyvolat následnou bouři v těle.



"Taková bouře by mohla vysvětlit, proč například ženy prodělávají mírnější formu této nemoci oproti mužům,“ citoval server časopisu NewScientist expertku Renuku Rocheovou z michiganské univerzity.



Tým amerických vědců se v jednom ze svých výzkumů zabýval studiem genové exprese (proces, v jehož průběhu je genetická informace uložená v genu a nejčastěji převedena do struktury proteinu) ve vzorcích plicních tekutin u nakažených pacientů, které porovnával se vzorky skupiny lidí, kteří Covid-19 neprodělali.



Právě u nakažených pacientů objevili důkazy o nadměrné expresi genů odpovědných za zvýšenou produkci bradykininu. U nenakažených lidí byla exprese genů snížená.



Bradykinin má rozšiřovat cévy a zvyšovat jejich propustnost. Vysoké množství však může vést k jeho úniku do různých oblastí těla, jako například do plic. Podle kanadského experta Joa Penningera by tyto hypotézy mohly být klíčové.



Léky na regulaci bradykininu však existují a v současné době je odborníci testují jako potenciální lék proti koronaviru. V Nizozemsku proto lékaři začali v červenci předběžně testovat lék Icatibant na devíti nakažených pacientech.