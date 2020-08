Tisíce zadržených i stovky zraněných! Demonstrace v Bělorusku neutichají

Minsk opět zaplnily davy protestujících. Ulice už nepřipomínaly bitevní pole, jak tomu bylo v předchozích dnech. Podpora demonstrací proti Lukašenkovu režimu zesiluje. Proti policejní brutalitě vyšli do ulic běloruští zdravotníci. Podporu odpůrcům Lukašenka vyjádřily také stovky žen, které uspořádaly shromáždění v hlavním městě.

"Je to poklidný protest žen. Chceme mír v Bělorusku. To, co se děje v naší zemi, není správné. Chování úřadů a policie není správné," sdělila jedna z protestujících Kristina Strochilová.

Kritici režimu, kteří považují prezidentské volby za zmanipulované, vyzývají ke stávkám, ke kterým se už přidalo několik podniků.

Obyvatelé v desítkách měst i vesnic vyjadřují podporu opoziční kandidátce, Svjatlaně Cichanouské, která po volbách odjela do Litvy, podle mnohých na nátlak režimu.

V zahraničních médiích se o dění v Bělorusku mluví ve spojitosti s událostmi revolučního roku 1989. "To, co se děje v Bělorusku, je poslední fáze velkého uspořádávání evropské politiky, které začalo v roce 1989," myslí si bývalý britský velvyslanec v Bělorusku Nigel Gould-Davies.

Protesty provázely volby v Bělorusku už v minulosti. Ty letošní jsou ale mohutnější a policejní zásahy tvrdší. Násilnosti odsoudila Organizace spojených národů. Evropská unie už dříve v prohlášení uvedla, že volby nebyly svobodné ani spravedlivé.