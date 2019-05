Zájezdy se mění 80 tisícům Čechů! Lukáš o část dovolené přišel

Podle cestovních kanceláří se odstavení Boeingů 737 MAX 8 dotkne až 80 tisíc Čechů. To by mělo být konečné číslo. Očekává se, že letadla by se mohla dostat znovu do vzduchu v průběhu léta. Společnost Boeing se navíc po dvouměsíční odstávce přiznala, že o závadě těchto letounů věděla zhruba rok. Nikoho ale neinformovala.