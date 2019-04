Tisícům Čechů se mění zájezdy! Na dovolenou možná ani nevyrazí

Odstavení Boeingů 737 MAX dopadá na dovolené tisíců Čechů. A jejich počet se bude ještě zvyšovat. Místo snění o vytouženém pobytu u moře, teď mají starosti na víc. Cestovní kanceláře mění nejen místa a časy odletů, ale i dobu pobytů. Změny se týkají odletů na Kapverdy, do Senegalu a nově také do Egypta.

"Dovolenou jsem koupil za částku 45 tisíc korun na začátek července. Zatím nemám stále informace, jestli se do Ostravy vrátíme v daném termínu," stěžoval si klient pan Fiala.

Podle něj není jeho zpáteční let z Hurghády v leteckém plánu. Tisíce cestujících už teď vědí, že jejich dovolená nebude tak, jak si při její koupi představovali. Cestovní kanceláře upozorňují, že letiště nemusí mít aktuální informace. "Ty změny se týkají desítky klientů, kteří v nejbližší době mají odlétat a pro všechny tyhle klienty jsme indentifikovali náhradní řešení," vysvětlil Ondřek Rušikvas, výkonný ředitel Blue Style.

Všichni cestující, kterých se to týká, už podle kanceláří byli informovaní. "Máme tým lidí, který je speciálně vyčleněný na to, aby o takových dílčích změnách klienty informoval," uvedl Jan Bezděk z CK Fisher.

Například třem a půl tisícům klientů cestovky Exim Tours z Prahy se mění termín do destinací Kapverdské ostrovy a Senegal - místo v pondělí poletí o den později. Změna se nově týká také Egypta. "Co se týká Ostravy a Brna, je to destinace Egypt, můžou tam být drobné úpravy, které se týkají asi tisíce klientů," řekl Petr Kostka z Exim Tours.



"Nejbližší víkendové termíny z Brna a Ostravy do Egypta tam jsou desítky klientů, kterým se posune let o jeden den. Někteří tak místo z Brna nebo Ostravy poletí z Prahy," dodal Bezděk.

Pokud budou muset klienti do Prahy, cestovní kancelář mu zaplatí příspěvek na dopravu - pro dospělého 500 korun a pro dítě 300. Kvůli změnám v termínech se pro řadu Čechů mění ale i doba pobytů. "Bylo nám nabídnuto přesunout dovolenou o týden později a delší termín - samozřejmě za podstatně větší peníze. Toto jsme odmítli, zájezd jsme zrušili," napsal TV Nova nespokojený klient.



"Je to vnější událost, nepříjemná událost pro klienty a my se jim maximálně snažíme vyjít vstříc. To znamená neměnit ty původní ceny," doplnil Rušikvas.



Někteří cestující si můžou vybrat jinou dovolenou ve stejném termínu. A pokud se jim kvůli výpadku letadel pobyt zkrátí, dostanou podle kanceláří část peněz nazpět.