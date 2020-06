To jste podcenil, káral Zeman svůj doprovod! Měl potíže s chůzí

S potížemi při chůzi se prezident Miloš Zeman potýkal při středeční návštěvě památníku v Lidicích, kde přišel uctít výročí vyhlazení obce za druhé světové války.



Prezident shrbený ztěžka našlapoval, při zdolávání schodů se držel za ruku své ochranky. V jeden moment se obrátil na svůj doprovod a pokáral jej za špatný odhad vzdálenosti. "No 20 metrů to není, Vláďo. To jste značně podcenil," řekl prezident.



Redakce TN.cz oslovila mluvčího prezidentské kanceláře Jiřího Ovčáčka ohledně zdravotního stavu prezidenta. "Pan prezident má už několik let polyfunkční neuropatii dolních končetin. A tak se mu špatně chodí, zvláště po nerovném povrchu. Psalo se o tom mnohokrát, protože novináři z toho mají poněkud zvláštní potěšení," odpověděl.