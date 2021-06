To nejlepší z Bulharska: Podívejte se na cestu reportéra TV Nova

Reportér přistál na letišti ve Varně a pokračoval přes klidnou Albenu, oblíbené Zlaté Písky, dlouhé Slunečné pobřeží, lázněmi proslulým letoviskem svatého Konstantina a Heleny až ke starověkému Nesébru. Čechy nejnavštěvovanější destinace tak má za sebou.



Na kolik vás vyjde dovolená?

Letecké zájezdy se v last minute pohybují od zhruba 10 tisíc korun za jednoho. Takový zájezd se dá pořídit i s celodenním stravováním, tzv. "all inclusive".



Kde vyměnit peníze?

Doporučuje se směnit peníze v bance. Určitě by lidé neměli využívat pouličních směnárníků, kteří mají ruličky peněz po kapsách, hrozí totiž riziko podvodu. "Za sebe určitě doporučuji mít peníze vyměněné v Česku ještě před cestou,“ radí Zálužský.



Tipy reportéra

Může se stát, že Bulharům budete chtít něco pochválit. Na to pozor, slovo "úžasno" v bulharštině znamená špatný. Raději řekněte "dobro", budou vám rozumět. Spropitné by turisté neměli dávat nikomu přímo do ruky, Bulhar by se mohl totiž urazit. Lepší je například v restauraci peníze položit na stůl.



"Bulharsko ve mně určitě zanechalo dojem pohostinné země, milých lidí a dostupných cen, cesta mi sem trvala letecky necelé dvě hodiny,“ uzavřel Zálužský.