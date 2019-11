TOP 09 si volí lídra. Schwarzenberg oba kandidáty vyzval, aby makali

Strana TOP 09 si v neděli zvolí svého předsedu na sněmu, který se koná k výročí deseti let od jejího vzniku. V hotelu Don Giovanni v Praze se všichni sešli už v sobotu po deváté hodině ranní. Celkem na sněm zamířilo 181 delegátů.

Na sněmu vystoupil jako host předseda ODS, který mluvil o spolupráci stran: "Nyní je před námi úkol vyrovnat síly a dosáhnout politické změny na úrovni regionálních vlád, tedy krajů, a potvrdit převahu středopravé politiky v Senátu," řekl členům TOP 09. Na dvoudenním sněmu vystoupí i Jan Farský (STAN) nebo Olga Richterová (Piráti).

Za velkou výhodu, že má strana dva vyrovnané kandidáty na předsedu, to označil čestný předseda Karel Schwarzenberg. "Není to důkaz rozpolcenosti. Naopak, je to důkaz, že jsme demokratičtí. Naším největším úkolem jako jediné skutečně proevropské strany u nás, je pořádně pracovat. Být víc aktivní," vyzval delegáty i oba kandidáty na předsednickou funkci.

"Bylo mi ctí dva roky předsedat TOP 09. Myslím, že se podařilo splnit základní cíl překonat volební neúspěch z roku 2017 a připravit stranu na další vzestup. Předávám štafetu novému vedení a doufám, že s novým předsedou bude pokračovat ve spolupráci s dalšími pravicovými stranami," napsal Jiří Pospíšil na svůj twitter.

Neděle pak bude patřit volbě předsedy strany. Kandidaturu oznámila první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová a senátor Tomáš Czernin. Kromě předsedy budou delegáti volit také místopředsedu a další členy předsednictva.