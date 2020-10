Trump a Biden za sebou mají klíčové mítinky. Opět si vyměňovali urážky

Do prezidentských voleb ve Spojených státech zbývá 17 dní a Donald Trump i Joe Biden pokračují v předvolební kampani. Prezident v pátek uspořádal hned dva mítinky. Jeden z nich na Floridě, která může být pro výsledek voleb klíčová. Biden zase navštívil Michigan. Rivalové se na dálku opět napadali a americký prezident kritizoval i moderátorku jeho nedávné televizní debaty s voliči. Tu naopak pozorovatelé chválili za to, že Trumpa dokázala ukočírovat.

Kampaň finišuje a Trump na demokrata Bidena podle průzkumů mezi voliči ztrácí více než 10 %. Prezident teď do souboje dává vše a za jediný den stihl mítinky na Floridě, v Georgii i v Bílém domě. O silná vyjádření opět nebyla nouze.

"Bidenova rodina je zločinecký podnik. Upřímně řečeno, křivácká Hillary Clintonová vypadá oproti nim jako amatérka," prohlásil Donald Trump. Důležitým tématem byla pandemie.

Prezident, který před pár dny Covid-19 prodělal, prohlásil, že se situace ve Spojených státech zlepšuje. "Neposlouchejte cyniky a rozzlobené fanatiky a profesionální pesimisty. Jsme Američané a zvítězíme. Už teď vítězíme. To, co se teď děje, je úžasné," vyjádřila se současná hlava USA.

Jenže počet nově nakažených koronavirem v zemi se každým dnem zvyšuje. Jen v pátek se ve Spojených státech nakazilo téměř 72 000 lidí. "Můj bože, vždyť se to nezlepšuje, nakažených přibývá. Zhoršuje se to přesně podle předpovědi," oponoval Joe Biden.

Trump se pustil i do moderátorky jeho čtvrteční debaty Savannah Guthriové. "Umíte si představit, že by se někdo k Joeu Bidenovi choval tak, jak se Savannah Guthrieová chovala k nám? Ne ke mně, tady jde o nás. Umíte si to představit? Byl by tak vystrašený a pravděpodobně by byl pod stolem," tvrdí o moderátorce.

Podle Trumpa byla čtvrteční náhrada původně plánované debaty tváří v tvář nespravedlivá. Guthriová nenechala Trumpa odbočovat od otázek voličů, i když se o to snažil. Ve Spojených státech už předběžně nebo poštou své hlasy odevzdalo více než 22 milionů Američanů. Tento systém voleb ale Trump zpochybňuje.

"Kdo je posílá? Kam jdou? Kdo je dostává? Kdo je doručuje? Kdo je podepisuje? Co to sakra dělají?" chrlil současný prezident USA otázky ohledně systému voleb. O poštovní a předběžné hlasování je letos větší zájem – zřejmě právě kvůli koronaviru.