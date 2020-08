Trumpův bratr je vážně nemocný. Prezident za ním vyrazil do New Yorku

Dvaasedmdesátiletý bratr amerického prezidenta Robert je vážně nemocný. Donald Trump se za ním v pátek rozjel do nemocnice v New Yorku. Potvrdili to zástupci Bílého domu.

Co přesně Robertu Trumpovi je, není jasné. Bílý dům informoval pouze o tom, že je "velmi nemocný" – tisková tajemnice Kayleight McEnanyová potvrdila, že prezidentův bratr byl převezen do nemocnice.

Podle mluvčí Bílého domu mají bratři mezi sebou hezký vztah. Robert Trump byl v červnu více než týden hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče v nemocnici Mount Sinai v New Yorku.

Ačkoli se mladší bratr amerického prezidenta na veřejnosti příliš neobjevuje, bylo o něm slyšet v souvislosti se žalobou na neteř Donalda Trumpa Mary. Žalobu vedl jménem celé rodiny Trumpových kvůli knize "Too Much and Never Enough" (Příliš mnoho a nikdy dost).

Maryina kniha byla údajně porušením dohody o mlčenlivosti, kterou podepsala v rámci rodinného sporu o dědictví po Fredovi Trumpovi Sr. Robert Trump prohlásil, že z rozhodnutí neteře je "hluboce zklamaný a že on a celá rodina byli na jeho úžasného bratra prezidenta pyšní".