Tuhé zimy a jiné extrémy. Vědci varují před kolapsem Golfského proudu

Vědci v nové studii varují, že hrozí kolaps systému proudění vody v Atlantiku, včetně Golfského proudu a na vině jsou klimatické změny způsobené lidskou činností. Výzkumníci upozornili, že pokud mořské proudění zkolabuje, způsobí to drastické změny klimatu a počasí na celé severní polokouli. Včetně Evropy a Česka.

Atlantický cirkulační systém skrývající se pod zkratkou AMOC pomáhá kontrolovat teploty na celé severní polokouli a částečně ovlivňuje počasí na celé planetě. Jenže podle vědců je proudění nyní nestabilní a můžou za to klimatické změny způsobené člověkem. Kolaps oceánských proudů by měl nedozírné následky na počasí i život na Zemi jako takový, píše americká CNN.

AMOC, jehož zásadní součástí je Golfský proud, pomáhá udržovat v Atlantiku energetickou rovnováhu. Zjednodušeně se dá popsat jako pásový dopravník, který transportuje teplou povrchovou vodu z tropů do severního Atlantiku. Tam se studená a slanější voda potopí víc do hloubky a pro změnu proudí na jih.

Studie publikovaná koncem minulého týdne ve vědeckém žurnálu Nature and Climate Change varuje, že AMOC "za poslední století skoro úplně přišel o stabilitu." A blíží se bod zlomu, kdy může systém oceánských proudů zkolabovat. Na vině jsou silné deště a tání ledovců, jejichž důsledkem je, že voda v severním Atlantiku je stále méně slaná a hrozí tak, že přestane její cirkulace úplně fungovat.

Počasí na globální úrovni je přitom na tomto oběhovém systému kriticky závislé, protože proudění umožňuje "rozvoz" tepla a živin po celé planetě. Pokud dojde ke kolapsu, povede to k výrazným a náhlým změnám - rychlému vzestupu mořských hladin či krutým zimám v Evropě. Kolaps mořského proudění byl námětem i pro známý katastrofický velkofilm Den poté, kde lidstvo zdecimovaly právě extrémní změny počasí.

"Představte si židli, kterou buď můžete posunout, aby všechny její čtyři nohy zůstaly na podlaze, nebo naklonit. Obojí změní její pozici, ale v prvním případě nebude stabilita židle ovlivněná, ale v tom druhém je kritický bod, kdy další naklonění způsobí pád. Naše výsledky ukazují, že to, co se děje se systémem mořských proudů, se blíží tomu naklonění, ne posunutí. Takže se proudění blíží ke kritickému bodu, kdy může zkolabovat," vysvětluje autor studie Niklas Boers z Institutu pro výzkum klimatických dopadů v německé Postupimi.

Pokud se oceánské proudění opravdu zhroutí, podle Boerse to povede k citelnému ochlazení klimatu v Evropě. Ještě více ho znepokojuje dopad na monzuny v tropech, jejichž kolaps by mohl vést v částech světa k "permanentnímu suchu." Proto vědec vyzval k co největšímu omezení produkce skleníkových plynů.

Studie o možném kolapsu oceánského proudění přichází jen krátce poté, co vědci informovali o rekordním tání ledovců v Grónsku. Za jediný den se tam ledu rozpustilo tolik, že by voda pokryla celý stát Florida (přibližně dvakrát rozlehlejší než Česko) pěticentimetrovou vrstvou.

Extrémní výkyvy počasí trápí Evropu už teď. Více se dozvíte v červencové reportáži TV Nova: