Turisté hyzdí Národní park České Švýcarsko! Tohle rozhodně nedělejte

O problému upozornili správci parku na facebooku: "Prosíme, nestavte kamenné věžičky! Tyto věžičky/mohyly sloužily dříve pro snazší orientaci ve vysokých horách. Turistická trasa na Pravčickou bránu od Třech pramenů a od Mezní Louky je velmi dobře označená - nemusíte se bát, že byste cestou zabloudili. Děkujeme!"



K příspěvku připojili správci také naučný komiks, který upozorňuje na to, že přesouvání kamenů může neblaze ovlivnit hmyz žijící v parku. "V podstatě je to tak, že sebráním kamene změníte mikroklima, které tam lety vznikalo a funguje, a vytvoříte jinde něco jiného. Pro potěchu? Stejně je to s kameny ve vodě. Člověk by měl být více pokorný k přírodě a uvážlivý ve svých činech," napsal jeden z komentujících.



Další lidé v komentářích pak zdůraznili, že problémem je především masovost tohoto trendu: "Tak toto není jen v Českém Švýcarsku. Je to ledas kde. I v Babiččině údolí u splavu v řece Úpě například. Myslím, že přírodě to zase až tak neškodí, ale přijde mi to stupidní. Působí to rušivě."



Trend stavění věžiček z kamenů přišel pravděpodobně ze zahraničí, kde funguje jako turistická atrakce nebo jednoduše jako nástroj pro to, aby po sobě návštěvníci zanechali "stopu". Lidé si balancující kameny také často fotí, aby naplnili své účty na sociálních sítích zajímavým obsahem.