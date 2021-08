Turistu kousl v dovolenkovém ráji pavouk. Musí mu teď amputovat prsty

Devatenáctiletý mladík z Walesu se na Ibizu vypravil už na konci května. Původně chtěl na ostrově hojně navštěvovaném turisty zůstat dva měsíce, jeho pobyt ale skončil už po dvou týdnech. Dovolenou v turistickém ráji proměnil v noční můru jediný večer, kdy mladík sledoval západ slunce.

"Seděl jsem na schodech a cítil jsem na ruce lechtání a pak kousnutí, ale nevěnoval jsem tomu pozornost," svěřil se mladý turista místnímu deníku Diario de Ibiza. Pokračoval v zábavě s přáteli, ke spánku se uložil v jednu hodinu ráno. Už v pět hodin ale musel vstát. "Pálila mě ruka a začínala otékat," vzpomíná Brit.

Tehdy se rozhodl jít do zdravotního střediska, kde dostal injekci na zmírnění otoku a bolesti. Místo úlevy se ale jeho stav zhoršoval. Převezli ho proto do nemocnice Can Misses, kde podstoupil bezpočet testů. Lékaři si s ním nevěděli rady, nemohli přijít na to, co mu je.

No fue hasta el cabo de varias horas cuando la mano del afectado, de 19 aos y gals, se empez a hinchar https://t.co/wBW1FpD8Kr — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) August 9, 2021

"Začal jsem panikařit, protože moje prsty se zbarvily do fialova. Doktoři mi řekli, že nic takového nikdy neviděli," uvedl mladík. Purpurové prsty se mu postupně zbarvily až do černa.

Koutník jedovatý

Po dvou týdnech testů a vyšetření lékaři konečně přišli na to, co mladému Britovi je. Otřesný stav ruky mu způsobilo kousnutí koutníka jedovatého – pavouka, který na Ibize běžně nežije. Jeho domovem je jih a jihovýchod Spojených států, kde je velmi obávaný.

Kousnutí koutníka totiž vede k poškození tkáně a následnému odumírání kůže. Rány se hojí jen velmi těžko, pokud vůbec. O tom se přesvědčil právě i turista z Walesu. Zatím stále nemá vyhráno. Nyní, více než dva měsíce po kousnutí, stále čeká na operaci, tentokrát už doma ve Velké Británii.

Aby mohl zákrok podstoupit, musí se zbytek jeho ruky uzdravit. Dva prsty a zřejmě i část třetího mu lékaři ale budou muset při operaci amputovat. Turisty od návštěvy místa a sledování západu slunce ale neodrazuje. "Byla to náhoda. Miliony lidí tam chodí každý rok a nikdo nic takového přede mnou nezažil," řekl.