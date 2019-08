Tyto země mají nejrychlejší vlaky na světě! České železnice pohořely

Čína se může pochlubit nejrychlejšími vlaky na světě - vyplývá to z průzkumu v časopise Railway Gazzette International. První místo si skutečně zaslouží, vlaky G17 a G39 na své trase z Pekingu do Nankingu dokáží jet rychlostí až 350 km/h. Trasu dlouhou více než tisíc kilometrů dokáží čínské vlaky zdolat za pouhé tři hodiny a třináct minut.

I na jiných trasách si Číňané dopřávají nejrychlejší železniční dopravu na světě. Vlaky z Nankingu či Pekingu do Ťi-nanu jezdí průměrnou rychlostí od 308 do 315 km/h. Pro srovnání - v Česku je maximální povolená rychlost na tratích 160 km/h, tuzemští cestující tedy do práce či na výlet cestují téměř dvakrát pomaleji než ti čínští.

Pendolino je však schopné jezdit rychlostí až 230 km/h. Lokomotiva 380 od Škody může dosáhnout rychlosti až 220 km/h. Zatím ale naše vlaky musí jezdit daleko pomaleji kvůli stavu kolejí. Do roku 2025 by měla být zahájena výstavba vysokorychlostních tratí pro rychlosti nad 250 km/h. Kdo ví, jak rychle v té době už budou jezdit vlaky v Číně.

Druhou nejrychlejší železniční dopravu na světě má Itálie, která vytlačila Francii na třetí místo. Nejrychlejší vlaky obou zemí jezdí průměrnou rychlostí okolo 270 km/h. V první desítce je i africká země - marocké vlaky se po kolejích řítí průměrnou rychlostí 230 km/h.

Stále více zemí buduje vysokorychlostní železniční tratě, které jsou pro životní prostředí příznivější než cestování autem či letadlem, tvrdí Světové ekonomické fórum. Mezi dvaceti státy s nejrychlejšími vlaky patří například i Saúdská Arábie, která pracuje na tom, aby byly do budoucna ještě rychlejší.