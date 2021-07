Učitelka nabízí žákům jedničky za očkování, škola to zarazit nehodlá

Žáci lounské Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla mají šanci dostat jedničku, pokud v září přinesou do školy certifikát o očkování proti covidu-19. Nabídla jim to učitelka předmětu Veřejná správa. Její jméno známe, ale rozhodli jsme se ho nezveřejnit.

E-mail, který jim rozeslala, poskytla redakci TN.cz maminka jedné z žákyň. "Milé studentky, milí studenti, přeji vám krásné prázdniny a těším se, že se v září sejdeme ve škole. Věřím, že očkování a komunitní imunita nám pomůže vrátit náš život k normálu. Chci tuto myšlenku podpořit, a proto vyhlašuji: ten, kdo po prázdninách přinese certifikát, že je naočkovaný, získá jedničku v předmětu Veřejná správa. Známka bude mít hodnotu 10. Neváhejte a zapojte se, akce bude do konce září," stojí v něm.

Matka žákyně se nad nápadem pozastavuje. "Zajímalo by mě, zda je toto jednání školy v pořádku," kroutí hlavou s tím, že učitelé snad ani nemají právo nahlížet do očkovacích certifikátů dětí. Pravděpodobně se jedná o soukromou iniciativu vyučijící. Zástupce ředitelky Václav Jukl tvrdí, že vedení o tom netušilo.

"O tom slyším poprvé. Tohle určitě není oficiální akce školy. Sice podporujeme kolektivní imunitu, ale určitě ne způsobem, že bych za to někoho klasifikoval. Ale tohle je asi nějaká soukromá aktivita paní učitelky z předmětu Veřejná správa," řekl TN.cz Jukl.

Oslovili jsme také ministerstvo školství s otázkou, jak se k jedničkám za očkování staví. Na odpověď čekáme.

Když to zdůvodní, má volné ruce

Jukl se proti nápadu učitelky ohradil s tím, že je v rozporu s klasifikačním řádem, potom ale obrátil. "Klasifikace je věcí vyučujícího. Jestli to navlíkne s tím, že bude s nimi hovořit nad maturitními otázkami o kolektivní imunitě a za to je potom přezkouší, netuším. Mohlo to být také vyvoláno ze strany dětí nebo rodičů," pokračoval.

Nejdůležitější je podle zástupce ředitelky známky odůvodnit, potom by jí vedení v ničem nebránilo. "Pokud bude umět zdůvodnit nějakým způsobem známku, tak v podstatě ano, má zdůvodněnou klasifikaci. Zatím nelze říct, že je to v rozporu nebo není v rozporu s klasifikačním řádem. Podle toho, jak se daná situace potom vyvine, bude předkládat nějakou klasifikaci," uzavřel Jukl.

