Uhrazení nájmu, vyšší příspěvky. Opozice chce více podpory pro OSVČ

Vyšší podpora a to včetně lidí, kteří mají živnost jako vedlejší činnost, pokrytí nájmu provozoven. Opoziční strany v pondělí představily pozměňovací návrhy na pomoc živnostníkům a firmám. Na zaměstnance a zaměstnavatele cilí program Antivirus.

Zástupci pěti opozičních stran Top 09, Piráti, ODS, STAN a KDU-ČSL v pondělí přiblížili své návrhy na podporu živnostníků a firem, kterých se nejvíce dotkly opatření vlády proti šíření koronaviru.



Místopředseda ODS Martin Kupka představil rozšíření podpory pro živnostníky. Ta by měla být 30 tisíc korun. “Pět tisíc je velký rozdíl, může rozhodovat, jestli se živnostníci vrátí k živnostem a stát o ně nepřijde. Pokud by se tak stalo, stát by mohl ve výsledku zaplatit ještě více,“ vysvětlil.



S pomocí pro živnostníky, kteří museli uzavřít své provozovny, přišla TOP 09. “Nájmy po dobu uzavření provozoven by proplácel stát ve výši 100 procent, nebo 80 procent, pokud bude provoz výrazně omezený,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Předseda lidovců Martin Jurečka se postavil za pracující, kteří mají živnost jako vedlejší činnost a chce podporu i pro ně. “Bez vedlejšího příjmu jsou tito lidé existenčně ohroženi. Chceme, aby podpora pamatovala na co nejširší část osob,“ prohlásil.



Podporu lidí pracujících na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce představil předseda Pirátů Ivan Bartoš. “vláda jim ani nepřiznala nárok na ošetřovné. Návrh Pirátů je jednorázový příspěvek15 tisíc korun za stejných podmínek jako u OSVČ,“ objasnil.

Na pomoc udržení pracovních míst se v pondělí v poledne rozjel program Antivirus. Zaměstnavatelé mohou žádat o proplacení nákladů na mzdy, aby nemuseli propouštět zaměstnance.

Žádost vyplňují pouze zaměstnavatelé, nikoliv zaměstnanci. "Dostane se na všechny, není to závod. Nerozhoduje rychlost podání, ale hlavní je, aby bylo vyplněné vše správně," řekla ministryně Jana Maláčová (ČSSD) na pondělní tiskové konferenci. Za březen přibylo 35 714 uchazečů o práci na celkových 225 678, nezaměstnanost byla tři procenta.



Podívejte se na záznam tiskové konference ministerstva sociálních věcí s představením opatření na zachování pracovních míst: