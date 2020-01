Ukrajinské letadlo zasáhly dvě íránské rakety, zní ze Spojených států

Spojené státy v pátek zveřejnily informaci, že mohlo být ukrajinské letadlo, na jehož palubě zemřelo 176 lidí, sestřeleno hned dvěma raketami, uvádí portál CNN.

Informaci o tom, že mohl být boeing sestřelen, potvrdil i kanadský premiér Justin Trudeau a britský premiér Boris Johnson. Samotný zásah letadla balistickou střelou měla zachytit kamera.

Ukrajina zatím možnost sestřelení nevyloučila, prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně vyzval zástupce USA, Británie a Kanady, aby předložili důkazy. "Naším cílem je zjistit nepopiratelnou pravdu. To považuji za povinnost celého mezinárodního společenství," zveřejnil Zelenskyj.

Írán verzi o tom, že byl Boeing 737-800, který ve středu havaroval krátce po startu, sestřelen jejich systémem vzdušné obrany, odmítá. Podle nich by tato verze neměla být brána v potaz, dokud se nepodaří analyzovat všechna data z černých skříněk.

Podle agentury Reuters Írán oznámil, že může stahování dat z černých skříněk trvat jeden až dva měsíce. V případě, že by byly skřínky poškozeny, je země ochotna požádat o pomoc Rusko, Francii, Kanadu či Ukrajinu.

Írán podle agentury APTN k vyšetřování přizval experty z Francie, Kanady i Spojených států. Íránské úřady podle agentury Reuters uvedly, že by hledání příčiny strašlivé havárie mohlo zabrat od jednoho do dvou let.

