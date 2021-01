Rehabilitačnímu centru hrozí konec. V Česku by pak zůstalo jen jedno

Pravidelně absolvuje rehabilitační cvičení pro lidi po poranění míchy například Lukáš Tejkl. "Můžu rozvíjet své schopnosti v rámci úrazu, co ještě zvládnu, co už nezvládnu, udržet se v tom fyzickém stavu, aby se to nezhoršovalo, zlepšovat to už asi moc nejde," popisuje své aktivity Lukáš.

Podobně je na tom i paní Romana Jiráčková. Po autonehodě absolvuje už sedmým rokem pravidelné rehabilitace. "Mám poškozenou páteř, takže docházím na cvičení a nedovedu si představit, že by toto centrum mohlo být do budoucna zrušeno a nemělo by fungovat," bojí se Romana.

Brněnské rehabilitační centrum pro lidi na invalidním vozíku funguje už 17 let. Nemocnice, která je vlastníkem budovy, už dříve avizovala, že stavbu bude potřebovat. Sama má totiž nedostatek vlastních prostor. A v době pandemie ještě míň.

"Letošní epidemiologická situace nám ukázala, že bychom tyto prostory skutečně potřebovali pro své vlastní využití," vysvětlila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Na zajištění vhodných prostor a přesun zbývá pouze pár měsíců. Hledání u státní správy nebylo úspěšné.

"Volné objekty nejsou a postupně oslovujeme snad všechny realitní kanceláře, které tady jsou, developery, různé majitele většího množství nemovitostí," řekl ředitel Paracenta Fenix Michal Odstrčil.

Klienti paracentra jsou zoufalí. Podobné služby jim na Moravě nemá kdo poskytnout. V České republice jsou pouze dvě zařízení, která se věnují lidem po poranění míchy. Pokud by brněnské centrum zaniklo, zůstalo by pouze zařízení v Praze.