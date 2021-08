Úřady řeší, kolik Afghánců zůstane v ČR natrvalo. Někteří chtějí do Německa

Tři lety do Česka dopravily celkem 170 Afghánců. Jejich integrace prý bude rychlá. Čeká je učení českého jazyka, shánění bydlení nebo příprava na zaměstnání. To v případě, že se rozhodnou pro život v Česku. Podle úřadů o něj všichni nestojí. Teď jsou rodiny pohromadě, nejdřív je v Česku čeká 10denní karanténa.

Speciální evakuační lety dostaly 170 Afghánců v bezpečí do České republiky. Mezi nimi byly i rodiny s dětmi, které musely opustit své domovy ze dne na den a v Afghánistánu nechat celý dosavadní život.

Po skončení karantény s nimi povede ministerstvo vnitra pohovory. Zatím není jasné, kolik z nich v Česku zůstane natrvalo.

"Já nechci spekulovat, to je otázka, u které si musíte počkat na odpověď. V současnosti bylo o lidi postaráno a budou pohovory. Dostali jsme nějaké informace, že někteří se ptali na Německo a tak dále, tak uvidíme. To je jejich rozhodnutí," vyjádřil se premiér Andrej Babiš (ANO).

Úřady nechtějí detaily případného azylového řízení zveřejnit. Údajně z bezpečnostních důvodů. Nemělo by se ale zásadně lišit od řízení, která už probíhají.

Fotky Afghánců ukázaly, že je ve skupině i několik dětí různých věkových kategorií. "Není to nic, co bychom neuměli. Není to první případ, kdy se budou integrovat celé rodiny," okomentoval tuto skutečnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

U dětí netrvá učení nového jazyka dlouho, problémy s češtinou se u nich neočekávají. U dospělých může ale učení jazyka trvat desítky let.

"Můžeme jim pomoci tím, že jim dáme školy, že jim pomůžeme najít práci. Oni jsou pracovití. Dávat jim kurzy jazyka, aby se naučili češtinu. Skutečně jim pomoci z tohohle hlediska, ne se o ně starat a všechno za ně vyřizovat. Nechat taky něco na nich, ale maximálně pomoci. Pro ně je to strašně těžký," vysvětluje velvyslanec ČR v Afghánistánu Jiří Baloun.

Ministerstvo musí ale nejdřív zjistit, zda mají Afghánci zájem v Česku vůbec zůstat. S integrací se pak nebude otálet – úřady pomáhají s hledáním bydlení nebo práce.

"Vždycky se přihlíží k tomu, co ti lidé umí, co by chtěli dělat, jak si představují to svoje začlenění. To jsou kritéria, která se berou v potaz. Pomůžou samosprávy," uvedl Hamáček. "Ta komunikace by měla být postavená na tom, že my jako samosprávy budeme mít přehled, o jaké lidi se jedná," doplnil ho jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Hlavní město už se nabídlo, že poskytne okolo pěti bytů pro případné zájemce. "Nabídli jsme stejnou formu pomoci, jako jsme nabídli v případě obětí běloruského represivního režimu," řekl pražský radní Adam Zabranský (Piráti).

Ti nejzranitelnější, tedy afghánské děti, jsou v péči armádních pečovatelů. Armáda pomáhá i se zajištěním základních potřeb, včetně například dětských bot.