"Uráží mě i moje děti!" Řidič autobusu odmítl vyjet kvůli sloganu SPD

Josef Prokeš pracuje jako řidič autobusu brněnského dopravního podniku už 16 let. Řeklama SPD na autobusu ho ale rozčílila natolik, že málem podal výpověď.

"Je to slogan hrubě urážející děti v inkluzi a současně děti mé. Mám obě děti s autismem. Jedno vysokofunkční, integrované úspěšně ve škole díky inkluzi, druhé nízkofunkční ve speciální škole," vysvětlil svůj postoj na sociálních sítích.

Autobusem s příslibem zdravého školství bez inkluze od SPD odmítl vyjet. Dopravní podnik mu vyhověl a Josefovi přidělil autobus bez volebního sloganu. Na sociálních sítích se brněnský řidič autobusu setkal s obrovskou podporou.

"Jste frajer! Postavil jste se proti veřejné ignoraci něčeho skutečně nechutného. Hlásat, že lidé s handicapem mají být vyloučení z možnosti vzdělání, je ubohé. Inkluze má své nedostatky, ale normální člověk hledá řešení. Nediktujete podmínky, ukázal jste všem, že něco už je za hranicí lidských práv a lidské solidarity. Nedejte se odradit," napsala Josefovi uživatelka Natália.

Ne všichni přispěvatelé s jeho postojem ale souhlasí. Někteří trvají na tom, že řidič nemá co mluvit do toho, jak vypadá vozidlo, které má jen přesunout z bodu A do bodu B. K záležitosti se vyjádřil i Dopravní podnik města Brna (DPMB). Straně prý jen pronajal reklamní plochu a do znění politické reklamy nemá právo zasahovat.

"Zmiňovaný slogan je předvolební kampaní politického hnutí SPD – Svoboda a přímá demokracie. Toto politické hnutí si na základě řádné smlouvy pronajalo reklamní plochy, nabízené DPMB, a.s., pro svou předvolební kampaň. Za obsah reklamy odpovídá nájemce reklamní plochy a DPMB není oprávněn obsah jakkoli měnit. Řidiči byla tato skutečnost vysvětlena a celou situaci s ním jeho nadřízení vyřešili k oboustranné spokojenosti," řekla TN.cz mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Tomáš Anderle, kandidát SPD do Senátu, rozčilení řidiče autobusu nechápe. "Jestliže má dítě, které nemá tak vážnou vadu a začlenilo se úspěšně do výchovně vzdělávacího procesu, tak prostě nevidím důvod, proč by ho měl slogan urážet. Ať je rád," řekl v rozhovoru pro web Aktuálně.

Slogan byl dle Anderleho zamýšlený naopak – tedy jako podpora pro handicapované děti. Řekl, že na běžné škole musí studovat i děti, které tam ve skutečnosti nemají být. To, jakou školu budou děti navštěvovat, by dle jeho slov mělo být volbou rodičů, a ne poradenských zařízení.

"V jedné třídě se vzdělává třicet žáků, jsou tam žáci mimořádně nadaní, žáci handicapovaní, jsou tam migranti a další. Jak se mohou v takové třídě pedagogové individuálně věnovat každému žákovi? To není možné zvládat," řekl Anderle.