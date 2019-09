USA vyšlou na pomoc Saúdské Arábii tisíce vojáků. Reagují tak na útoky

Americký prezident Donald Trump schválil návrh ministerstva obrany na vyslání vojáků do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Jde o reakci na útoky dronů na saúdskoarabská ropná zařízení. Ty má podle USA na svědomí Írán.

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty podle amerického ministerstva obrany zažádaly o mezinárodní pomoc s obranou důležité infrastruktury a zařízení. USA do arabských zemí vyšlou "středně velký počet vojáků", kteří budou mít za úkol střežit jejich vzdušný prostor, píše portál ABC.

"Jako odpověď na žádost království schválil prezident vyslání amerických jednotek, jejichž povaha bude obranná a primárně se budou soustředit na vzdušnou a protiraketovou obranu," oznámil v pátek večer po jednání bezpečnostního štábu americký ministr obrany Mark Esper.

Podle generála Josepha Dunforda zřejmě nebude přesný počet vyslaných vojáků znám až do začátku příštího týdne. Mělo by ale podle něj jít o tisíce. Kromě nich USA arabským spojencům pošlou také "zbraně a další vojenské vybavení" - ani tady ale zatím není jasné, co přesně.

Esper prohlásil, že jde pouze o "první krok" v pomoci Saúdské Arábii po útoku dronů na ropné rafinerie z minulého týdne. Zároveň apeloval na ostatní státy, aby zemi Perského zálivu také podpořily. Krátce předtím Trump oznámil nové sankce, které uvalil na Írán.

Právě Írán podle USA a Saúdské Arábie na ropná zařízení minulou sobotu brzy ráno zaútočil. Spojenci prý mají důkazy, které ukazují, odkud drony a střely vyrazily. Po útocích dramaticky vzrostla cena ropy, dalších výkyvů už se ale lidé podle ekonomů nemusí obávat.





Podívejte se na reportáž TV Nova: