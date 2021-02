Ušetřete za pojištění vozidla tisíce korun ročně Expert z RIXO.cz vám poradí jak na to

Kdy je povinné ručení málo:



Pan Karel měl celý život sjednané jen povinné ručení, havarijní pojištění mu přišlo zbytečné, což se mu nedávno opravdu nevyplatilo. „Nyní jezdím ve čtyři roky starém voze Volkswagen Tiguan a minulý měsíc jsem při cestě domů srazil srnku. Z nehody jsem naštěstí vyvázl bez zranění, ale škoda na autě přesáhla 60 tisíc korun,“ popisuje situaci pan Karel a dodává: „Opravu auta jsem musel zaplatit z vlastní kapsy, protože jsem neměl sjednané i havarijní pojištění ani připojištěnou srážku se zvěří u svého povinného ručení.“



Martin Ždímal, RIXO.cz: „Každé auto do stáří sedmi let má být pořádně pojištěné. Jsou ale případy luxusních vozů, kdy havarijní pojištění doporučujeme i u starších modelů. Tiguan pana Karla může mít dnes cenu kolem 400 tis. Kč, a proto by měl být pojištěný nejen pro případ srážky se zvěří a poškození skel, ale i krádeži, vandalismu a poškození živly. Vzhledem ke stáří a hodnotě vozidla bych doporučil komplexní havarijní pojištění.“



Kdy za své pojištění můžete ušetřit tisíce korun ročně:



Existuje mnoho lidí, kteří za své autopojištění platí zbytečně moc. Důvodem je to, že si svou pojistku neaktualizují a spoléhají na to, že jsou pořád dobře pojištění.



„Před sedmi lety jsem si koupila novou Škodu Octavia. Protože žiji sama a autům nerozumím, chtěla jsem mít co nejlepší pojištění. Sjednala jsem si proto havarijní pojištění s plnou asistencí a všemi riziky,“ popisuje paní Helena. Náhodou ale zjistila, že platí více za stejný rozsah služeb než její kamarádka, která si koupila auto nové. Jak je to možné?



Martin Ždímal, RIXO.cz: „Aby pojišťovna získala klienta, musí přicházet s novými variantami pojištění nebo určité varianty pojištění zlevňovat. Paní Helena si svou pojistnou smlouvu za celých sedm let ani jednou neaktualizovala, proto platila mnohem více, než měla. V RIXO.cz jsme smlouvu zkontrolovali a vytvořili tři nové nabídky, jednu z nich si paní Helena vybrala. Díky tomu nyní ušetří až několik tisíc korun ročně, a přitom bude stále správně pojištěná.“



Jak si autopojištění zlevnit



Většina řidičů může na pojištění ušetřit, aniž by slevili ze svých požadavků na ochranu. „Vzhledem k tomu, jak spolu pojišťovny soupeří, ale částečně i k tomu, jak klesá hodnota vozidla, se určitě vyplatí si jednou ročně nechat pojistku zkontrolovat a srovnat aktuální nabídky nejvýhodnějšího pojištění. I při stejném rozsahu často dojde k poklesu ceny,“ říká Martin Ždímal z pojišťovací služby RIXO.cz.



Kdy autopojištění nekryje všechno:



Škoda na vozidle způsobená mezi blízkými

Máte v rodině dvě auta a jste jejich vlastníkem. Váš syn ale jedním z nich nabourá to druhé. V tomto případě povinné ručení nepomůže. Pojištění podle zákona totiž nekryje škody na věcech pojištěného a jeho blízkých, kteří žijí v jedné domácnosti. Nepomohlo by tudíž ani to, kdyby bylo auto psané na syna. Škodu lze ale uhradit z pojištění havárie.



Samostatné poškození pneumatik

Pneumatiky většinou představují výluku, na kterou se autopojištění nevztahuje, nicméně u některých pojišťoven se připojistit dají. Obvykle ale musíte počítat s tím, že pokud si pneumatiku zničíte, musíte opravu uhradit ze svého.



Nehoda, která vznikla nepřizpůsobením jízdy vlastnostem vozovky

V případě povinného ručení může pojišťovna škodu uhradit. Ale pokud by se prokázalo, že řidič hrubě porušil dopravní předpisy, jel např. na souvislé vrstvě sněhu v zimním období na letních pneumatikách, a to vedlo k nehodě, může po řidiči chtít náhradu.



Havárie v zahraničí

Plánujete dovolenou v zahraničí? Zkontrolujte si, ve kterých zemích vaše pojistka platí. Pozor, územní platnosti jsou jiné pro povinné ručení, další krytí i pro asistence. U povinného ručení najdete údaj na zelené kartě, platnost havarijního pojištění a asistence v podmínkách pojistné smlouvy. V případě Evropy bývá vyloučeno Bělorusko, Moldávie, Rusko či Ukrajina, ale u jednotlivých pojišťoven se to může lišit.