Útok na benešovskou nemocnici nebyl jediný! A přijdou i větší

České nemocnice jsou podle řady expertů nedostatečně zabezpečené proti podobnému kyberútoku, který včera zasáhl benešovskou nemocnici. Přestože podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) se do kyber-bezpečnosti dávají miliardy korun, podle ředitelů nemocnic to nestačí.

Až pětina českých nemocnic se ročně stane cílem kyberútočníků. Zatím se většinou dařilo virus zachytit v počátku, benešovský případ je podle expertů zatím naštěstí výjimečný. Jenže takových útoků zřejmě bude přibývat. Zdravotnická zařízení si prý hackeři vybírají i proto, že se snadno vydírají.

"Já se obávám, že všechny velké nemocnice by proti útoku, jaké zažil Benešov, neměly šanci," domnívá se bezpečnostní expert Andor Šándor.

Kvůli útoku nebude benešovská nemocnice v provozu až do pondělí. Podívejte se na reportáž.

"Najdeme určitě od těch výborně zabezpečených, po ty zabezpečeny špatně," doplňuje Radek Holý, tiskový mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Riziko kybernetické hrozby si uvědomuje i největší nemocnice v zemi, Motol. Podle vedení je sice zabezpečena firewally, ale to je prý málo. "Máme standardní zabezpečení přes firewally a další, ale nemůžu je říkat, protože patříme mezi kritickou infrastrukturu. Já se obávat prostě musím," uvedl ředitel FN Motol Miloslav Ludvík. "Informace jsou kontrolovány několika bezpečnostními prvky," potvrdil také Adam Fritscher, tiskový mluvčí nemocnice Olomouc.

Například Ústřední vojenská nemocnice v listopadu zachytila přes 200 kyberútoků. Ty se nevyhýbají ani mimopražským nemocnicím. "Jsou to jednotky, co se týče počtu, vždy jsme na to upozorněni z centra informatiky," uvedl Pavel Šára, tiskový mluvčí Brněnské fakultní nemocnice. Mohou je spustit i zaměstnanci svou neukázněností, třeba když kliknou na neznámou přílohu mailu.

S elektronizací zdravotnictví, například se spuštěním e-receptů a e-neschopenek, prý hrozba rapidně stoupá. Větší problém by mohl nastat, kdyby hackeři vyřadili z provozu najednou několik nemocnic.

"To riziko hrozí v jakékoliv nemocnici, každá používá IT systémy a je napojena na internet," domnívá se i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo přitom na kyberbezpečnost zatím dalo přes dvě miliardy. Jenže jednotná koncepce neexistuje a každá nemocnice má vlastní zabezpečovací mechanismy i počet IT expertů.

Dosavadní metodické pokyny podle ministra postačovaly. "Opíráme se o doporučení FBI, protože podobné ransomware se objevují ve zdravotnických organizacích v Americe," vysvětlil ministr. Ministerstvo chce zabezpečení dál zlepšovat, přesto je podle odborníků jen otázkou času, kdy sofistikovanější útok přijde.