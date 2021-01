V Brně trénují očkování nanečisto! V plánu mají zvládnout tisíce lidí denně

Až 3000 lidí denně by měli očkovat proti covidu-19 v brněnské záložní polní nemocnici, která vyrostla v listopadu v jedné hale tamního výstaviště. Zdravotníci tam v pondělí dopoledne trénovali hromadné očkování.

Záložní špitál pro 300 nemocných s covidem-19 v Brně. Tam by se měli dostat ti, pro které už nebude v nemocnicích místo. To se ale zatím naštěstí nestalo, proto se nemocnice mění, s trochou nadsázky, ve velkou očkovací továrnu.



"Dali jsme si sem zaměstnance z řad technicko-hospodářských pracovníků, kteří zjišťují veškerá data od pacientů, zapisují si je do systému přes lékaře, který je u vstupu a zhodnotí zdravotní stav občana,“ popsal zdravotnický náměstek pro pracoviště Nemocnice Bohunice Ondřej Ludka.



Denně tam mají naočkovat přes 3000 lidí. Zdravotníci si v pondělí zkoušeli, jak to bude fungovat. O očkování rozhodne vstupní pohovor. "Pokud jsou lidé zdraví, tak by to mělo trvat maximálně tři minuty. Ale tři minuty na jednoho člověka je pořád strašně moc, pokud chcete očkovat miliony lidí,“ tvrdí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).



Návštěva každého člověka zabere celkem asi hodinu. Hasiči a policisté, kteří často pomáhají na covidových jednotkách, se v Brně nechali očkovat už v pondělí. "Jde o prevenci. Když je ta možnost, tak jsem toho prostě využil,“ řekl policista Daniel Peška.



Vakcinace se tady bude zkoušet ještě několik dnů. Naostro odstartuje asi za měsíc a půl.