Přetížení čeští učitelé musí zvládnout dvakrát více žáků než jinde v Evropě!

Ze statistik vyplývá, že počet žáků je v Česku nadprůměrný, o učitelích se však to samé říct nedá. Každý kantor má ve třídě vysoký počet dětí, což je podle Pedagogické komory jednou z příčin, proč jsou čeští učitelé přetížení a proč je značně ohrožuje syndrom vyhoření.

Česko dopadlo špatně ve srovnání nejen s evropským průměrem, ale také se všemi svými sousedy. Průměr Evropské unie podle UNESCO činí 13 dětí na jednoho učitele, zatímco v Česku v roce 2018 měl jeden pedagog na starost 21 dětí. Průměrný učitel v Rakousku má ve třídě deset žáků, v Polsku 11, v Německu 12 a na Slovensku 15.

"Abychom se dostali na evropský průměr, bylo by nutné zaměstnat mnohem více učitelů než nyní," tvrdí prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. Podle ministerstva školství však toto srovnání není adekvátní. "V každé zemi funguje trochu jiný vzdělávací systém," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Z jednotlivých krajů je na tom nejhůře Praha, kde na jednoho učitele vychází 22 žáků, nejlépe je na tom Zlínský kraj. "V porovnání se situací v ČR například před 30 lety je ovšem současný stav mnohem příznivější," vysvětluje Lednová.

Nedostatečný počet učitelů podtrhuje zároveň fakt, že žáků základních škol stále přibývá. "V uplynulém školním roce základní školy navštěvovalo 941 tisíc žáků, což je o 15 % víc než před deseti lety," uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Obecně platí, že čím méně studentů má učitel, tím více času může věnovat každému z nich. Data UNESCO jednoznačně uvádí, že zatímco v evropských zemích, kde je úroveň vzdělávání vysoká, nejpočetnější třídy čítají okolo dvaceti žáků. Naopak v afrických zemích má jeden pedagog na svých bedrech 60 dětí i více.

Čeští žáci si však i přesto vedou dobře. Jejich výsledky jsou v porování s nejvyspělejšími zeměmi světa lepší, než by se očekávalo, a to nejen kvůli početným třídám, ale také kvůli omezenému financování školství. Vychází to z údajů České školní inspekce. "O českém školství platí následující - za málo peněz, hodně muziky," tvrdí Sárközi.

V příštím roce čekají školy podle ministerstva změny, které by mohly učitelům s vysokým počtem dětí při výuce trochu pomoci. "Od ledna 2020 spustí MŠMT nový systém financování regionálního školství, jehož cílem je spravedlivější rozdělení peněz mezi školy. Kromě jiného tak chceme školám umožnit častější dělení hodin tam, kde je při výuce potřeba menšího počtu žáků ve třídě," dodává Lednová.