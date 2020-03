V Česku je více než milion respirátorů z Číny! Přivezlo je speciální letadlo

Do republiky dopoledne dorazila z Číny první zásilka ochranných pomůcek. Na ruzyňském letišti stroj čínské letecké společnosti přistál v pátek dopoledne.

Na palubě čínského letadla bylo milion a sto tisíc kusů respirátorů. Hasiči by je měli odvézt do centrálního skladu a pak budou distribuovány do krajů. Komu přesně budou určeny, zatím úřady nezveřejnily.

Respirátory přivezlo letadlo společnosti China Eastern. „Je to tady! Vykládáme 1,1 milionu respirátorů z Číny. Další dodávky respirátorů, roušek a jiného materiálu budou následovat,“ komentoval přílet ministr vnitra Jan Hamáček, který má podle premiéra Andreje Babiše největší zásluhu, že zásilka dorazila.

Zítra ráno by mělo do Česka dorazit další letadlo s dodávkou více než sedmi milionů roušek, odpoledne ukrajinský velkokapacitní Ruslan s dalšími 100 tunami zdravotnického materiálu. Stát počítá týdně se třemi letadly s dodávkami z Číny po dobu asi šesti týdnů